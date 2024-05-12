الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية تعرض مشاهد توثق تدمير الاحتلال لبقايا أبنية مطار غزة شرق رفح

جريدة الدستور

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية مشاهد توثق تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من أبنية مطار غزة شرق رفح الفلسطينية جنوبي القطاع.

 

بدء عملية برية في جباليا شمالي قطاع غزة

 وعلى صعيد آخر كانت الفرقة 98 الإسرائيلية قد بدأت عملية برية في جباليا شمالي قطاع غزة بعد ليلة من الهجمات المكثفة، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد.

كما توغلت آليات جيش الاحتلال المناطق الشمالية من قطاع غزة في إطار عملية برية لاجتياح مخيم جباليا.

رفح الفلسطينية مطار غزة بدء عملية برية في جباليا شمالي قطاع غزة اجتياح مخيم جباليا قطاع غزة جباليا

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