"الرئاسة" تعرض صور افتتاح الرئيس السيسى مسجد السيدة زينب

عرضت صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية صورا أثناء افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مسجد السيدة زينب، رضي الله عنها، بعد انتهاء أعمال ترميمه وتجديده.

ورافق الرئيس السيسي السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، والأمراء من أشقاء وأنجال السلطان، منهم الأمير القائد جوهر عزالدين، والأمير جعفر الصادق عماد الدين، وكذلك السيد مفضل محمد، ممثل السلطان بالقاهرة.

ورحب الرئيس السيسي بسلطان طائفة البهرة والوفد المرافق له، لافتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره، قائلًا: أوجه كل التحية والتقدير والشكر لكم، وهذه ثالث مناسبة نفتتح فيها تطوير الأضرحة، سابقًا ضريح الإمام الحسين، والسيدة نفيسة، والآن السيدة زينب، بشكرك وببقى سعيد أوي لما بستقبل السلطان والوفد المرافق له.

وتابع الرئيس أن الله أكرم بلدنا الحبيبة مصر، لأنه عندما يبحثون آل البيت عن حماية واستقبال يليق بهم كانت وجهتهم مصر، وبالفعل كانوا يجدونه وهذا من فضل الله علينا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لديها خطة كبيرة لتطوير المساجد التي تخص آل البيت، التي كانت للصحابة الذين أتوا إلى مصر، موجهًا بتعويض أصحاب المنازل الذين تقع بيوتهم في محيط المساجد المقرر تطويرها، وذلك بمحافظة القاهرة.

وأضاف خلال كلمة له عقب افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره: "عندنا عرض من أيام قليلة في مسجد السلطان الرفاعي والسلطان حسن من أول السيدة نفيسة حتى الوصول لمسجد السيدة زينب".