الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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إسبانيا تدعو لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية

خوسيه مانويل ألباريس
خوسيه مانويل ألباريس

ناشد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، العالم بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية.

وقال، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إنه يجب أن تتوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية وتجنب حدوث أزمة إنسانية أكثر خطورة، لافتًا إلى أن إجلاء آلاف الفلسطينيين أمر غير مقبول.

وطالب وزير الخارجية الإسباني بالامتثال للقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية.

رفح الفلسطينية العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية ألباريس وزير الخارجية الإسباني اسبانيا

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