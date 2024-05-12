إسبانيا تدعو لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية

ناشد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، العالم بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية.

وقال، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إنه يجب أن تتوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية وتجنب حدوث أزمة إنسانية أكثر خطورة، لافتًا إلى أن إجلاء آلاف الفلسطينيين أمر غير مقبول.

وطالب وزير الخارجية الإسباني بالامتثال للقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية.