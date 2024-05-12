"القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات لنزوح جماعى من مخيم جباليا هربًا من عملية برية

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، اللقطات الأولى لعمليات نزوح جماعي من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة هربًا من عملية عسكرية برية بدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

المناطق التي يقطن بها الفلسطينيون تتعرض لأحزمة نارية واسعة

وعكست اللقطات حالة الذعر والخوف لدى الفلسطينيين الآن من تطور هذه العمليات وكثافتها، كما تتعرض المناطق التي يقطن بها الفلسطينيين لأحزمة نارية واسعة خلال الساعات الماضية، بدأت بغارات مكثفة بالطائرات الحربية الإسرائيلية، وتلاها توغل بري واسع للدبابات جيش الاحتلال في تلك المناطق.

بدء عملية برية في جباليا شمالي قطاع غزة

وكانت الفرقة 98 الإسرائيلية قد بدأت عملية برية في جباليا شمالي قطاع غزة بعد ليلة من الهجمات المكثفة، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد.

كما توغلت آليات جيش الاحتلال المناطق الشمالية من قطاع غزة في إطار عملية برية لاجتياح مخيم جباليا.