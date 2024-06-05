الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار من الفنانة منى زكي بحق اليوتيوبر المسيء إليها

منى زكى
منى زكى

قررت الفنانة منى زكي التنازل عن الدعويين الجنائية والمدنية فى القضية المتهم فيها "يوتيوبر"، بتوجيه عبارات السب والقذف لها، بعد اعتذار المتهم عما بدر منه من أفعال فى حقها.

وقال شعبان سعيد المحامى بالنقض بصفته وكيل الفنانة مني زكي، إنه نظرًا لقيام "اليوتيوبر"، بالاعتذار وإبداء أسفه لما بدر منه وصدر عنه من وقائع "سب وقذف" فى حق موكلته، وحق المنتسبين لنقابة المهن التمثيلية.

وتابع: “بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الاقتصادية يقضى بمعاقبة المتهم بالحبس شهر وغرامة 20 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه”.

وأضاف، أنه بناءً على الاعتذار سالف الذكر وبعد توسط الكثير، والذين أبدوا أسفهم لما بدر من المتهم المذكور، وتعهدهم بعدم العودة للإساءة مستقبلًا، وحرصًا من الفنانة منى زكي، على عدم ضياع مستقبله، وحرصًا على أسرته التى ستضيع إذا ما تم حبسه، فقد رأت أن تتقبل اعتذاره.

الفنانة منى زكي الدعويين الجنائية والمدنية يوتيوبر عبارات السب والقذف حوادث الدستور

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