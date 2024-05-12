الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مع بدء عملية برية فى جباليا.. قوات الاحتلال تقصف المناطق الشمالية بغزة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، في بثها المباشر، قصفًا مكثفًا من طائرات الهليكوبتر العسكرية الإسرائيلية، استهدف المناطق الشمالية من قطاع غزة تزامنًا مع بدء عملية برية في جباليا.

بدء عملية برية في جباليا شمالي قطاع غزة

وكانت الفرقة 98 الإسرائيلية قد بدأت عملية برية في جباليا شمالي قطاع غزة بعد ليلة من الهجمات المكثفة، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد.

كما توغلت آليات جيش الاحتلال المناطق الشمالية من قطاع غزة في إطار عملية برية لاجتياح مخيم جباليا.

 

طائرات الهليكوبتر العسكرية الإسرائيلية الاحتلال قطاع غزة الفرقة 98 الإسرائيلية إسرائيل مخيم جباليا اجتياح مخيم جباليا

مواد متعلقة

الاحتلال يفشل فى اعتراض مسيرة فوق البحر بمنطقة نهاريا

"الإنجازات تتآكل".. جيش الاحتلال يتهم الحكومة بعدم استغلال التقدم الميدانى فى غزة

إعلام فلسطينى: الاحتلال يقصف مراكز إيواء ومبانى سكنية فى مخيم جباليا

القاهرة الإخبارية تنفى مزاعم الاحتلال بإدخال شحنات مساعدات أو وقود لغزة الأيام الماضية

إعلام عبرى: الفرقة 98 الإسرائيلية بدأت عملية برية فى جباليا شمال غزة

فصائل فلسطينية: نخوض اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال شرق مخيم جباليا

اصطفاف شاحنات المساعدات قرب معبر رفح المصرى انتظارًا لتذليل العقبات الإسرائيلية لدخولها لغزة

"جوتيريش" يدعو إلى الإفراج غير المشروط عن المحتجزين فى غزة وزيادة المساعدات

الأكثر قراءة

معلومات استخباراتية وخيام للنازحين.. عروض أمريكية سرية لإسرائيل لوقف الغزو البرى لرفح

انخفاض جديد فى أسعار الحبوب والبقوليات فى الأسواق اليوم 12 مايو 2024

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

معلومات لا تعرفها عن مسجد السيدة زينب.. أحد أهم معالم القاهرة الإسلامية

زوج يقف أمام محكمة الأسرة بسبب هوسه بـ"الفيس بوك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

صور

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"