مع بدء عملية برية فى جباليا.. قوات الاحتلال تقصف المناطق الشمالية بغزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، في بثها المباشر، قصفًا مكثفًا من طائرات الهليكوبتر العسكرية الإسرائيلية، استهدف المناطق الشمالية من قطاع غزة تزامنًا مع بدء عملية برية في جباليا.

بدء عملية برية في جباليا شمالي قطاع غزة

وكانت الفرقة 98 الإسرائيلية قد بدأت عملية برية في جباليا شمالي قطاع غزة بعد ليلة من الهجمات المكثفة، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد.

كما توغلت آليات جيش الاحتلال المناطق الشمالية من قطاع غزة في إطار عملية برية لاجتياح مخيم جباليا.