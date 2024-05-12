الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية تنفى مزاعم الاحتلال بإدخال شحنات مساعدات أو وقود لغزة الأيام الماضية

مساعدات
مساعدات

قال رمضان المطعني مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح المصرية، إنه لا صحة لمزاعم الاحتلال بإدخال شحنات مساعدات أو وقود إلى قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وتابع، أن هناك اصطفافًا لشاحنات المساعدات قرب الجانب المصري من معبر رفح في انتظار تذليل العقبات الإسرائيلية لدخولها إلى قطاع غزة، لافتًا إلى تعطل حركة المسافرين وعمليات نقل المصابين من قطاع غزة جراء غلق قوات الاحتلال الجانب الفلسطيني من المعبر.

وأكد المراسل، سماع أصوات مدفعية متقطعة في رفح الفلسطينية طوال الليل.

شمال غزة غزة رئيس وزارء إسرائيل نتنياهو معبر رفح المصرية

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