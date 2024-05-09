فلسطينى: لم يعد هناك مكان آمن فى غزة وأتيت لمصر لأنجو بحياتى

علق الفلسطيني إسلام جميل، على استقبال جمهورية مصر الجمهورية له بـ"لم يعد هناك مكان آمن في غزة وأتيت لمصر لأنجو بحياتي".

وقال، في تصريحات لفضائية "الوثائقية"، اليوم الخميس: "إنه بعد أحداث السابع من أكتوبر الماضي، والأحداث اللي حدثت في خان يونس بيوتنا بتنقصف مفيش مكان نهائي في خان يونس ولا في القطاع كله".

وتابع، "إنه خسر الكثير من أصدقائه أهله ومنزله، ومن هنا جاء قرار الذهاب والاستقرار في مصر بصحبة أولاده والباقي من أهله"، مضيفًا "أخدتهم وطلعت على طول بدون ما أسجل سفر أو تنسيق أو أي شىء من المتعارف عليه أو اللي بنسمع عنه، تاني يوم حاولنا نعدي من المعبر الفلسطيني ولكن مبيعديش فعليًا إلا إذا كان اسمك مكتوبا في الكشف وإنك نازل، مش مهم دخلوني وأنا هتعامل مع إخواتنا المصريين في الجانب المصري".

وأشار إلى أن الجانب المصري استقبلهم بترحاب شديد، لافتًا: "سألوني أنت دخلت إزاي وأنا اسمي مش في الكشف وحكيت لهم حالتي وحالة البنت اللي معايا وإننا خسرنا كل شىء في غزة وملناش حاجة في غزة وأنا ممكن أستنى عشانه، وطمني ورد عليا متقلقش هتعدي أنت وعيالك".