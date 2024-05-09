الخميس 09 مايو 2024
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مدبولى: لا يوجد حل للأزمة غير المسبوقة فى غزة إلا بتفعيل وتنفيذ حل الدولتين

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن التحديات التي نواجهها منذ 7 أكتوبر حتى الآن تؤكد أنه لا يوجد حل للأزمة غير المسبوقة في غزة إلا بتفعيل وتنفيذ حل الدولتين، وهو الحل الذي نادت به منظمة الأمم المتحدة منذ عقود وتحدّث العالم بأكمله عنه.

وأشار خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني بشر الخصاونة بعد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، إلى أنه رغم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها قطاع غزة، يقف العالم أمام خطوة مهمة للغاية وهي ضرورة أخذ كل الخطوات التنفيذية لتفعيل هذا الحل والمطلب الذي يتحدث عنه، وضرورة العمل على تفعيل الحل من قبل كل دول العالم وعلى رأسها الدول العظمى.

الامم المتحدة مصطفى مدبولى رئيس الوزراء العدوان الإسرائيلى إسرائيل

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