صورة مروعة.. اللقطات الأولى للعثور على حطام طائرة الرئيس الإيرانى

تداول رواد منصة X عدة مقاطع فيديو وصور للقطات الأولى للعثور على موقع حطام الطائرة، التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته أمير عبداللهيان والوفد المرافق لهما، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وأفادت مصادر إيرانية بأنه سيتم عقد اجتماع طارئ للحكومة الإيرانية في وقت لاحق اليوم، بعد الإعلان رسميًا عن وفاة رئيسي، كما أنه يتم نقل رفات الضحايا إلى مقبرة قريبة من مكان الحادث، على أن يتم الإعلان عن موعد ومكان مراسم وداع الرئيس الإيراني ورفاقه في وقت لاحق.

تنص المادة 131 من دستور جمهورية إيران الإسلامية على أن النائب الأول للرئيس، وهو محمد مخبر، يتولى منصب رئيس الجمهورية خلفًا لإبراهيم رئيسي الذي توفي في حادث طائرة هليكوبتر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، على أن يتم إجراء الانتخابات خلال 50 يومًا من الوفاة أي بحلول مطلع شهر يوليو المقبل.

وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية، فإن المرشد الأعلى آية الله خامنئي تكون له الكلمة الأخيرة والحاسمة في جميع شئون الدولة في إيران.

وتابعت الوكالة أنه بحسب الدستور يتعين على مجلس يتكون من النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ترتيب انتخابات رئيس جديد خلال مدة أقصاها 50 يومًا.

تم انتخاب "رئيسي" رئيسًا في عام 2021، وبموجب الجدول الزمني المعتاد، كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في عام 2025، وبموجب القواعد الدستورية، يمكن الآن توقع إجرائها بحلول مطلع يوليو المقبل.

https://x.com/i/status/1792356132734066855

إعلان وفاة رئيسي رسميًا بعد أكثر من 10 ساعات من البحث عن حطام طائرته

وكان التليفزيون الإيراني أعلن صباح اليوم الإثنين، عن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رسميًا بعد العثور على حطام طائرته، ووفاة كل من كان على متنها ومنهم، وزير الخارجية الإيراني عبدالله اللهيان، في مقاطعة أذربيجان الشرقية في البلاد، بعد عملية بحث استمرت لأكثر من 10 ساعات.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بيرحسين كوليفاند، إنه لا يوجد أي مؤشر على وجود ناجين في موقع التحطم في المنطقة الجبلية الشمالية الغربية من البلاد، بحسب وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية الإيرانية.

وبثت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية صورًا لفرق البحث والإنقاذ في حطام المروحية في منطقة كثيفة من الغابات، وتم تداولها عبر الإنترنت.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن المسئولين في البيت الأبيض يتابعون عن كثب التقارير التي تتحدث عن احتمال هبوط اضطراري للمروحية في إيران.

وأوضح موقع "أكسيوس" الأمريكي أن رئيسي ومسئولين آخرين كانوا عائدين من حفل افتتاح سد قيز قلاسي، الواقع على حدود إيران وأذربيجان، مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وكانت ثلاث مروحيات أخرى تسافر مع طائرة رئيسي، لكنها فقدت الاتصال بها قبل تحطمها.

وتابع أن الطقس شديد البرودة والضباب الكثيف أدى إلى إعاقة جهود الإنقاذ وتأخر العثور على الموقع الدقيق بعد وصول مروحيات القاعدة القتالية السادسة للقوات الجوية في تبريز إلى منطقة ورزقان.

وقال قائد القاعدة الجوية السادسة الإيرانية، في بيان مساء أمس الأحد، إنه تم إرسال المروحيات مع فريق إنقاذ إلى موقع الحادث في وقت مبكر من ذلك اليوم.

وتابع القائد: "للأسف، فشلت العملية بسبب سوء الأحوال الجوية".

وتوجهت فرق البحث والإنقاذ إلى موقع التحطم بعد أن تم تحديد "الإحداثيات الجغرافية الدقيقة" للمروحية، من خلال المراقبة الجوية للمنطقة الجبلية شمال غرب إيران، لكنها لم تجد أي علامة تدل على الحياة في الموقع، وفقًا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.