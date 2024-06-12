معظمهم عمال.. وفاة 39 شخصًا جراء حريق ضخم فى منطقة المنقف بالكويت

ارتفعت حصيلة ضحايا حريق منطقة المنقف في الكويت، لأكثر من 35 حالة وفاة وعشرات المصابين، فيما نجحت فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق.

وأوضح مدير عام الأدلة الجنائية اللواء عيد العويهان، في تصريحات اليوم أن عدد الوفيات في موقع الحادث جراء حريق عمارة في المنقف تجاوز 35 ضحية، فيما تم نقل 15 مصابا إلى المستشفيات توفي منهم 4 أفراد.

تفاصيل حريق المنقف

وقال مدير العلاقات العامة في قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب إن الحريق اندلع في مبنى عبارة عن سكن عمال مكتظ، حيث تلقت الإطفاء بلاغًا عنه في الرابعة والثلث فجرا، وتمت السيطرة على الحريق في وقت قياسي وذلك وفق صحيفة "الراي" الكويتية.

وحسب الغريب، توفيت غالبية الحالات نتيجة الاختناق من الدخان خلال النوم، وتم إخلاء عدد كبير من قاطني العمارة.

وحسب الصحيفة الكويتية تتعامل الجهات المختصة مع عشرات حالات الوفيات والإصابات فيما تستقبل المستشفيات الحالات التي يتم نقلها من الموقع.

الصحة الكويتية تكشف تفاصيل حالة ضحايا حريق المنقف

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية تعاملها وتقديمها للرعاية الطبية الكاملة حتى الآن لـ43 حالة متأثرة جراء الحريق بإصابات متفرقة، منها إصابات بليغة، و4 حالات وصلت متوفاة.

وحسب الوزارة، توزع المصابون على عدة مستشفيات بواقع 21 حالة في مستشفى العدان، و6 حالات في مستشفى الفروانية، وحالة واحدة في الأميري، و11 حالة في مستشفى مبارك، و4 حالات في مستشفى جابر.

وقالت الوزارة إن سائر الفرق الطبية تواصل جهودها اللازمة، لتقديم الرعاية والعناية الفائقة لهم وعلى الفور.

وأكدت الوزارة أنها تتابع عن كثب حالة المصابين، وتنسق مع المستشفيات المعنية والجهات المعنية في البلاد لتوفير الاحتياجات الضرورية كافة، ولضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية.

وشكلت الوزارة فرقا طبية متخصصة لمتابعة حالات المصابين وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم ولذويهم.