قناة السويس تحقق إنجازًا غير مسبوق فى عام.. وتكشف خطتها للنهوض بسياحة اليخوت

رحبت هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، بجلين مايلز، سفير أستراليا لدى القاهرة، في زيارة رسمية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حرص الهيئة على استكمال استراتيجية التطوير الطموحة التي تنتهجها للحفاظ على المكانة الرائدة للقناة كأحد أهم الممرات الملاحية العالمية.

إنجازات قناة السويس

وقال "ربيع" إن 26 ألف سفينة عبرت من قناة السويس خلال العام الماضي، كما تم توفير كل الخدمات الملاحية والوحدات المعاونة لضمان عبور آمن، بالإضافة إلى توفير أسرع وأقصر طريق بين آسيا وأوروبا، مع وفورات زمنية تتراوح من 9 أيام إلى أسبوعين.

مميزات قناة السويس

وأكد "ربيع" أن القناة هى أقصر مسافة بين الشرق والغرب، وأسرع وقت عبور مقارنة بالمنافسين، وتكاليف تشغيل أقل، وخدمات ملاحية متطورة، وأمان وسلامة مضمونان.

خطة تطوير قناة السويس

وأشار إلى أن خطة تطوير القناة تتلخص في تطوير قدرات القناة وإمكانياتها بشكل مستمر، ومشاريع تطوير المجرى الملاحي، وتحديث أنظمة الملاحة والتحكم، وتحسين خدمات المناولة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تطوير مراسى اليخوت.

جهود قناة السويس في مجال سياحة اليخوت

وأشار "ربيع" إلى أن هناك خطة طموحة لتطوير مراين اليخوت في بورسعيد والإسماعيلية وبورتوفيق، وتطوير مارينا يخوت الإسماعيلية بسعة 100 يخت، وتقديم منظومة خدمات متطورة لليخوت.