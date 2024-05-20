شيخ الأزهر بالفارسية: نتضامن مع إيران وندعو الله أن يحيط الرئيس ومرافقيه بحفظه

أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن خالص تضامن الأزهر الشريف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الظروف العصيبة، داعيًا الله أن يحيط الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي ومرافقيه بحفظه وعنايته.

نص تضامن الأزهر باللغة الفارسية مع إيران

ودون فضيلة الإمام الأكبر عبر صفحته الرسمية نص تضامن الأزهر باللغة الفارسية، وذلك على النحو التالى: "من همبستگی صمیمانه الازهر الشریف را با جمهوری اسلامی ایران در این شرایط سخت اعلام می‌کنم واز خداوند متعال می‌خواهم که دکتر ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور وهمراهانش را در حفظ وحراست کامل خویش نگه بدارد".