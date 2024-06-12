لحوم بأسعار مخفضة.. "التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين قبل عيد الأضحى

أعلنت الشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية عن توفر كميات كبيرة من اللحوم الآمنة بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20% عن أسعار السوق المحلية.

توفير اللحوم والدواجن

وأوضح العميد محمود السعدني، العضو التنفيذي للشركة، خلال جولة تفقدية لمجزر البساتين، أنه تم اتخاذ خطوات لضمان توفير اللحوم والدواجن بكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال: وجود 10 آلاف رأس ماشية في محجر توشكى، مع استبدالها بشكل دوري بـ7500 رأس ماشية من السودان، واتخاذ خطوات لضمان سلامة اللحوم من خلال لجان مشتركة من وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية في بلد المنشأ (السودان وجيبوتي)، وعند الوصول إلى مصر وبعد عملية الذبح، والتعاقد على 1000 طن لحوم هندية، تم استلام 500 طن منها، مع استكمال استلام باقي الكمية تباعًا، وتوفير لحوم بأسعار مخفضة، حيث يبلغ سعر كيلو اللحوم البلدي 335 جنيهًا، بينما يبلغ سعر كيلو اللحوم السودانية 285 جنيهًا، وكيلو الضأن المجمد الأوروجواي 335 جنيهًا، وكيلو الضأن البلدي 360 جنيهًا.

وأكد السعدني على التزام الشركة بتوفير لحوم ودواجن بأسعار مناسبة للمواطنين، داعيًا إياهم إلى الشراء من منافذ الشركة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.