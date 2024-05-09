"الصحة الفلسطينية": الاحتلال الإسرائيلى يبدأ بتنفيذ إبادة جماعية جديدة بإغلاقه المعابر

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بتنفيذ إبادة جماعية جديدة بإغلاقه المعابر ومنع الدخول والخروج منها.

نفقد كل ساعة عددًا من الجرحى جراء سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح

وتابعت، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن الاحتلال يمنع سفر المرضى ودخول الأدوية والمستلزمات الطبية وشاحنات الطعام والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات بغزة، لافتًا إلى أننا نفقد كل ساعة عددًا من الجرحى جراء سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ما حال دون سفرهم للعلاج.