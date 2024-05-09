الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال الإسرائيلى يبدأ بتنفيذ إبادة جماعية جديدة بإغلاقه المعابر

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بتنفيذ إبادة جماعية جديدة بإغلاقه المعابر ومنع الدخول والخروج منها.

نفقد كل ساعة عددًا من الجرحى جراء سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح 

وتابعت، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن الاحتلال يمنع سفر المرضى ودخول الأدوية والمستلزمات الطبية وشاحنات الطعام والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات بغزة، لافتًا إلى أننا نفقد كل ساعة عددًا من الجرحى جراء سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ما حال دون سفرهم للعلاج.

الإحتلال الإسرائيلي مستشفيات غزة الجانب الفلسطينى إسرائيل الصحة الفلسطينية

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