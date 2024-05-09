مدبولى: الرئيس أكد موقفنا الثابت برفض التهجير القسرى للفلسطينيين من غزة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه لا حل للأزمة غير المسبوقة في قطاع غزة إلا بتفعيل وتنفيذ حل الدولتين.

وتابع، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني بشر الخصاونة بعد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، أنه يجب اتخاذ كل الخطوات التنفيذية لتطبيق حل الدولتين، وعلى كل الدول العظمى أداء دورها لتفعيله، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد موقف مصر الثابت برفضها التهجير القسري للفلسطينيين من غزة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو الأردن.