الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدبولى: الرئيس أكد موقفنا الثابت برفض التهجير القسرى للفلسطينيين من غزة

مدبولي خلال مؤتمر
مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني بشر الخصاونة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه لا حل للأزمة غير المسبوقة في قطاع غزة إلا بتفعيل وتنفيذ حل الدولتين.

وتابع، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني بشر الخصاونة بعد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، أنه يجب اتخاذ كل الخطوات التنفيذية لتطبيق حل الدولتين، وعلى كل الدول العظمى أداء دورها لتفعيله، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد موقف مصر الثابت برفضها التهجير القسري للفلسطينيين من غزة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو الأردن.

الأردن غزة القضية الفلسطينية التهجير القسري للفلسطينيين

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