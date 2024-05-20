أعاد أموالا ضائعة إلى صاحبها.. جامعة الوادي تكرم "يوسف"

كرمت جامعة الوادي الجديد الشاب يوسف إسماعيل، من مركز الخارجة، نظرًا لأمانته وسلوكه المشرف، حيث عثر على مبلغ كبير من المال أثناء سيره في شوارع الوادي الجديد، وقام بإعادته لصاحبه بعد الاستدلال على هويته، وتبين أن صاحب المال كان ينوي استخدامه لإجراء عملية جراحية لزوجته التي تعاني من مشاكل في القلب.

وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، قدمت جامعة الوادي الجديد درع التميز للشاب يوسف إسماعيل كنموذج مشرف في المحافظة، حيث حافظ على المبلغ بكامل محتوياته وقام بالإسراع في التواصل مع أصدقائه ووسائل التواصل الاجتماعي للعثور على صاحبه وتسليمه المبلغ الذي بلغ 36150 جنيه.

ورفض يوسف استلام أي مكافأة على سبيل المجهود الشخصي في العثور على المال.

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