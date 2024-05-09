أكثر من 30 غارة إسرائيلية على 10 بلدات فى الجنوب اللبنانى منذ الساعات الماضية

أفاد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من بيروت، أحمد سنجاب، بأن هناك أكثر من 30 غارة إسرائيلية على 10 بلدات في الجنوب اللبناني منذ الساعات الماضية.

وفي وقت سابق، أصدر حزب الله اللبناني فجر الخميس بيانا كشف من خلاله عن العمليات التي نفذها ضد القوات الإسرائيلية ومواقعها العسكرية عند الحدود اللبنانية الجنوبية، كالآتي:-

- الساعة 10.30: استهداف إحدى المنظومات الفنية المستحدثة التي تم تثبيتها مؤخرا في موقع ‏العاصي بمحلقة هجومية إنقضاضية "درون" وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.‏

- القطاع الشرقي:

- ا‏لساعة 11.03: استهداف مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستعمرة المطلة وإصابته إصابة مباشرة.

- الساعة 11.03: استهداف مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستعمرة المنارة.

- الساعة 17.00: استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

- الساعة 11.00: استهداف مبنيين يستخدمهما الجنود الإسرائيليون في مستعمرة شلومي.

- الساعة 11.00: استهداف مبنيين يستخدمهما الجنود الإسرائيليون في مستعمرة أفيفيم.

- الساعة 13.25: بعد رصد ‏ومتابعة لحركة جنود إسرائيليين في موقع الراهب وعند دخولهم إلى دشمة استهدافها بالصواريخ ‏الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة، وفي الوقت نفسه استهدف المجاهدون التجهيزات التجسسية في الموقع ‏ودمروها.

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- الساعة 14.25: بعد رصد ‌‌‏ومتابعة لحركة جنود إسرائيليين في موقع المالكية وعند دخولهم إلى إحدى دشمه تم استهدافها بالصواريخ ‌‏الموجهة وأصابوها ‏إصابة مباشرة، أوقعوا أفراد حاميته ‏بين ‏قتيل وجريح، كما استهدفوا تجهيزاته التجسسية ‏ودمروها.