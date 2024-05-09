دبلوماسيون: قرار وقف الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل جاء بعد محادثات مغلقة

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن دبلوماسيين قولهم إن إسرائيل غاضبة من أن تأخير الأسلحة الأمريكية صار علنيًا.

وقالت الصحيفة، نقلًا عن دبلوماسيين، وفقًا لما جاء على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، إن قرار وقف الأسلحة الأمريكية لإسرائيل جاء بعد موجة من المحادثات المغلقة بين الجانبين.

وأكدت أن إسرائيل أعربت عن إحباطها العميق إزاء تأخير التسليح وغضبها من أن الأمر أصبح علنيًا، لافتة إلى أن المسئولين الإسرائيليين عارضوا بشدة قرار واشنطن، واشتكوا من أنه سيعرض المفاوضات الحالية للخطر.