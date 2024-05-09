الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دبلوماسيون: قرار وقف الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل جاء بعد محادثات مغلقة

الأسلحة الأمريكية
الأسلحة الأمريكية

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن دبلوماسيين قولهم إن إسرائيل غاضبة من أن تأخير الأسلحة الأمريكية صار علنيًا.

وقالت الصحيفة، نقلًا عن دبلوماسيين، وفقًا لما جاء على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، إن قرار وقف الأسلحة الأمريكية لإسرائيل جاء بعد موجة من المحادثات المغلقة بين الجانبين.

وأكدت أن إسرائيل أعربت عن إحباطها العميق إزاء تأخير التسليح وغضبها من أن الأمر أصبح علنيًا، لافتة إلى أن المسئولين الإسرائيليين عارضوا بشدة قرار واشنطن، واشتكوا من أنه سيعرض المفاوضات الحالية للخطر.

تأخير الأسلحة الأميركية الأسلحة الأمريكية المسؤولين الاسرائيليين إسرائيل واشنطن

مواد متعلقة

بذكرى النصر على النازية.. بوتين: سنواصل العمل لتشكيل نظام عالمى متعدد الأقطاب

الصحة الفلسطينية: عدد ضحايا العدوان على غزة يقترب من 35 ألف شهيد

زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب نتنياهو بطرد وزير الأمن من الحكومة

ارتفاع حصيلة الاعتقالات فى الضفة الغربية إلى 8665 منذ 7 أكتوبر

الأونروا: نزوح نحو 80 ألف فلسطينى من رفح الفلسطينية منذ 6 مايو الجارى

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على منزل غرب رفح الفلسطينية لـ8 بينهم 4 أطفال

"القاهرة الإخبارية": تواصل القصف المدفعى والغارات الجوية على مختلف المناطق برفح الفلسطينية

"لابيد" يعتبر تهديد "بايدن" بوقف إمدادات الأسلحة سببه "الإدارة الفاشلة للحكومة الإسرائيلية"

الأكثر قراءة

عاجل|أحمد شوبير يُفجّر مفاجأة بشأن مستقبل على معلول مع الأهلى

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

لم تفعلها معلمة.. مفاجآت حول تشويه وجه طالبة بـ"مياه مغلية" في مدرسة بفيصل

مصرع شخص على يد زوج شقيقته.. ووفاة الأب عقب دفن نجله بالمنوفية

قفزت من البلكونة بسبب الحب.. النيابة تطلب تحريات المباحث حول مقتل طفلة بالسلام

مهمة اتحاد القبائل العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 216 للعدوان.. 113 ألف شهيد ومصاب فى الحرب على غزة

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس