الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على منزل غرب رفح الفلسطينية لـ8 بينهم 4 أطفال

شهداء
شهداء

أكد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، بشير جبر، ارتفاع عدد الشهداء جراء غارة إسرائيلية على منزل يعود لعائلة عيد غرب مدينة رفح الفلسطينية إلى 8 بينهم 4 أطفال.

وتواصل طائرات الاحتلال قصف المناطق في محيط معبر رفح البري، مع إطلاق القذائف صوب المناطق الشرقية، خاصة في الشوكة والجنينة.

وأطلقت زوارق بحرية الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المناطق الغربية لمدينة رفح، فيما جددت مدفعية الاحتلال قصف مبنى بلدية رفح جنوبًا، ما أدى إلى تدمير أجزاء من المبنى.

رفح الفلسطينية فلسطين محيط معبر رفح البري

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