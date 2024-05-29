الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

طلاب
طلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ظهورنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024، حيث تقوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية بنشر النتيجة فور اعتمادها من المحافظ ما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائجهم بسهولة وسرعة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية باستخدام رقم الجلوس عبر الرابط المتاح على موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتسهيل عملية الحصول على النتائج وضمان الشفافية وسرعة التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية

ويتيح موقع وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية برقم الجلوس فور اعتمادها من المحافظ  حيث يمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول عبر الموقع،وللاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، يمكن للطلاب الضغط هنا ثم إدخال رقم الجلوس والضغط على "عرض" لتظهر النتيجة فور اعتمادها ونشرها.

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

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توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

  • اللغة العربية: 40 درجة
  • اللغة الإنجليزية: 30 درجة
  • الدراسات الاجتماعية: 20 درجة
  • الرياضيات: 30 درجة
  • العلوم: 20 درجة
  • المجموع الكلي: 140 درجة

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني

  • التربية الدينية: 40 درجة
  • التربية الفنية: 20 درجة
  • الحاسب الآلي: 20 درجة

 العينات العشوائية لتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

وكان الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، قد أعلن أن العينات العشوائية لتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية توحي بنتائج إيجابية، حيث سجلت نسب نجاح مرتفعة في جميع المواد.

وأكد أبوزيد أن نسب النجاح في العينة العشوائية للمواد كانت كالتالي: 90.4% في اللغة العربية، 91% في اللغة الإنجليزية، 95.5% في الحاسب الآلي، و97% في كل من الرياضيات والعلوم، وأخيرًا وصلت نسبة النجاح في مادة الدراسات الاجتماعية إلى 93.5%.

وبدأ طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية امتحانات الفصل الدراسي الثاني في 18 مايو الجاري، وانتهت في 23 مايو 2024، وبعد ذلك، بدأت عملية تصحيح الامتحانات فورًا، والتي ما زالت جارية في اللجان التي خصصتها مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فور الانتهاء من التصحيح.

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