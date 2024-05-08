الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية تعرض تفاصيل تصريحات العاهل الأردنى فى واشنطن حول الوضع بغزة

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال اجتماعين عقدهما في الكونجرس الأميركي بواشنطن، على ضرورة منع العملية العسكرية الإسرائيلية البرية على رفح، مشيرًا إلى أن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاقه أمام دخول المساعدات سيفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وكرر الملك عبدالله الثاني إدانة المملكة للاعتداء على قافلة مساعدات أردنية كانت متجهة إلى غزة عبر معبر بيت حانون من قبل مستوطنين إسرائيليين متطرفين، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح يفرض على إسرائيل الالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأمين عبور قوافل المساعدات وضمان دخولها إلى قطاع غزة من خلال مختلف المعابر.

وعلقت في هذا السياق قالت مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية من عمان، آية السيد، على تصريحات ولي العهد الأردني بأن هناك تأكيدًا أردنيًا يأن ما ستقوم به إسرائيل في العملية العسكرية الإسرائيلية البرية على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية في قطاع غزة، حيث أن رفح تحوي أكثر من مليون و500 ألف مواطن نزحوا جراء العدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى وجود سيطرة على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح ومنع دخول المساعدات مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وحدوث كارثة جديدة في قطاع غزة.

وتابعت، أن الملك عبدالله خلال اللقاءين المنفصلين أكد أنه لا بد من المجتمع الدولي تحمل المسئولية ما تقوم به إسرائيل، وأيضًا أهمية الدور أن يكون هناك دور لمجلس الأمن من اجل إيجاد دوره الفاعل في إيقاف ما تقوم به إسرائيل من عمليات عسكرية وانتهاكات في قطاع غزة.

قطاع غزة العملية العسكرية الإسرائيلية البرية على رفح رفح إسرائيل فلسطين غزة معبر بيت حانون مجلس الأمن

مواد متعلقة

غضب وتحذير ومطالبات لتل أبيب.. الأصوات الدولية تتعالى بعد التوترات فى رفح الفلسطينية

وصول إصابتين للمستشفى الكويتى إثر قصف إسرائيلى لمنزل بحى الجنينة شرق رفح

اشتباكات فى النقب إثر إزالة السلطات الإسرائيلية منازل عربية وتشريد 500 شخص

نتنياهو في مأزق.. خلافات في الداخل وضغوط خارجية

مواجهات بين الأهالى والقوات الإسرائيلية فى النقب عقب هدم 47 منزلًا عربيًا

تصعيد فى النقب بعد تدمير 47 منزلًا بأمر السلطات الإسرائيلية

"الشارع الإسرائيلي ينفجر".. القاهرة الإخبارية تعرض تقريرًا عن معادلة نتنياهو الصعبة

خروج مستشفى أبويوسف النجار من الخدمة فى رفح الفلسطينية

الأكثر قراءة

عاجل| إذاعة الاحتلال عن رئيس الموساد السابق: لا معنى لقتال الجيش فى رفح

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

عاجل| القاهرة الإخبارية: بريطانيا تطرد الملحق العسكرى الروسى من لندن

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

رسميًا.. مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

صور

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة