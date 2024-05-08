القاهرة الإخبارية تعرض تفاصيل تصريحات العاهل الأردنى فى واشنطن حول الوضع بغزة

شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال اجتماعين عقدهما في الكونجرس الأميركي بواشنطن، على ضرورة منع العملية العسكرية الإسرائيلية البرية على رفح، مشيرًا إلى أن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاقه أمام دخول المساعدات سيفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وكرر الملك عبدالله الثاني إدانة المملكة للاعتداء على قافلة مساعدات أردنية كانت متجهة إلى غزة عبر معبر بيت حانون من قبل مستوطنين إسرائيليين متطرفين، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح يفرض على إسرائيل الالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأمين عبور قوافل المساعدات وضمان دخولها إلى قطاع غزة من خلال مختلف المعابر.

وعلقت في هذا السياق قالت مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية من عمان، آية السيد، على تصريحات ولي العهد الأردني بأن هناك تأكيدًا أردنيًا يأن ما ستقوم به إسرائيل في العملية العسكرية الإسرائيلية البرية على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية في قطاع غزة، حيث أن رفح تحوي أكثر من مليون و500 ألف مواطن نزحوا جراء العدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى وجود سيطرة على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح ومنع دخول المساعدات مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وحدوث كارثة جديدة في قطاع غزة.

وتابعت، أن الملك عبدالله خلال اللقاءين المنفصلين أكد أنه لا بد من المجتمع الدولي تحمل المسئولية ما تقوم به إسرائيل، وأيضًا أهمية الدور أن يكون هناك دور لمجلس الأمن من اجل إيجاد دوره الفاعل في إيقاف ما تقوم به إسرائيل من عمليات عسكرية وانتهاكات في قطاع غزة.