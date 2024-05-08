الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الشارع الإسرائيلي ينفجر".. القاهرة الإخبارية تعرض تقريرًا عن معادلة نتنياهو الصعبة

احتجاجات إسرائيل
احتجاجات إسرائيل

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "الشارع الإسرائيلي ينفجر في وجه رئيس الحكومة.. معادلة نتنياهو الصعبة في حرب غزة".

وقال التقرير: "معادلة صعبة سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تحقيقها على مدار أشهر الحرب المستمرة في غزة، إعادة المحتجزين والقضاء على الفصائل الفلسطينية وفي الوقت نفسه البقاء في السلطة، ولكن يبدو أن نتنياهو قد استنفد أوراق حججه وتعهداته التي أطلقها بعد السابع من أكتوبر، مما جعله في مرمى سهام الانتقادات اللاذعة في الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية".

ونشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مقالًا قالت فيه إن نتنياهو بات يبحث عن طوق نجاة وسط الضغط الدولي والإقليمي والداخلي على حد سواء، الصحيفة اعتبرت أن نتنياهو يرغب بالفعل في الوصول إلى صفقة لإعادة المحتجزين، غير أنه أصبح يخشى على منصبه أكثر من أي شيء آخر.

وقالت "هآرتس"، نقلا عن مسئولين في حكومات إسرائيلية سابقة قولهم إن نتنياهو بنى سياسته في الأشهر الأخيرة بشكل واضح على أساس صراع البقاء في سدة الحكم.

الشارع الإسرائيلي إسرائيل حرب غزة غزة نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي الفصائل الفلسطينية فلسطين هآرتس” الإسرائيلية

مواد متعلقة

خروج مستشفى أبويوسف النجار من الخدمة فى رفح الفلسطينية

"أطباء بلا حدود" تعلن إجلاء المرضى القادرين على المشى من المستشفى الإندونيسى

سقوط جرحى فى قصف إسرائيلى بالطائرات المسيرة غرب رفح جنوبى غزة

تصاعد أعمدة الدخان فى عدد من مناطق شمال غزة

الاحتلال يقصف محيط شركة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وأرض المفتى ووداى غزة

"بن غفير" يتفاخر بهدم عشرات المساكن لعائلات فى النقب

سرايا القدس تعلن اشتباكها بالأسلحة مع جنود وآليات العدو المتوغلة شرق مدينة رفح

"الأونروا": يجب إعادة فتح معابر غزة دون تأخير

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن 405 أفدنة لمناطق تجارية ولوجستية توفر آلاف فرص العمل

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

عاجل.. حادث جنائى.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل إطلاق النار على رجل أعمال كندى بالإسكندرية

بالأسماء.. 5 مصابين فى حادث سير بالدقهلية

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

إيرادات قياسية.. فيلم "السرب" يقترب من 18 مليون جنيه فى أسبوع عرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للصف الثالث الإعدادى بمدرسة الزمالك الإعدادية

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الإبتدائي

الأهلى فاتح للشهية وهزم الاتحاد برباعية

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟