الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من المستفيد من حادث سقوط طائرة الرئيس الإيرانى؟

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني

علقت الدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على حادث طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، موضحة أنه يوجد الآن حالة من التكتم حول المشهد في إيران.

وأشارت مسعد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية “سي بي سي”، إلى أن ظهور النائب الأول لرئيس الجمهورية في صورة وتحدثه عن أخذ الإجراءات التي تضمن حماية البلاد يوحي بأن هناك حدثا جللا في إيران.

وتابعت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه كان هناك ثلاث مروحيات بما فيهم مروحية الرئيس، ومروحية الرئيس هي من أصيبت والطائرتان الأخريان عبرتا بسلام، وهو أمر مثير للشك.

ونوهت بأن الأيام القادمة ستكشف عن حقيقة ما حدث، وحال وفاة الرئيس الإيراني سيرأس البلاد النائب الأول محمد مخبر لمدة 50 يوما لحين إجراء الانتخابات، موضحة أن المادة 131 من الدستور تنظم انتقال السلطة حال وفاة الرئيس.

وأردفت نيفين مسعد أن إبراهيم رئيسي لم يكن مجرد رئيس للجمهورية، ولكنه كان المرشح الأبرز لخلافة المرشد الحالي، وبالتالي يوجد ضبابية الآن في خلافة المرشد علي خامنئى.

وأكملت أن أصحاب المصالح في هذا الأمر هم من يريدون عدم استقرار المنطقة، وخلق مشكلة داخلية تجعلها تلفت نظرها عن أحداث المنطقة، وقد  تكون إسرائيل، والولايات المتحدة آخر المتهمين في هذا الأمر.

ولفتت الى أن اختفاء الرئيس الإيراني يحقق أهداف عدة أطراف منها إسرائيل وبعض جيران إيران وفصائل من المعارضة.

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