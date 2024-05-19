الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024 بالرقم القومي

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تعلن مديريات التعليم نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني، بعد أن أنهى الطلاب امتحانات نهاية العام منذ عدة أيام.

ويتم تقييم طلاب الصف الخامس الابتدائي وفق نظام التعليمي الجديد، حيث يتم تقيمهم بالألوان وليس بالدرجات، وتعرض الدستور في التقرير التالي نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني. 

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024

يتم إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024 لكل مدرسة على حدة، ولكن طريقة التقييم واحدة وفق قرار وزارة التربية والتعليم حيث يتكون نتيجة خامسة ابتدائي بالألوان وليس الدرجات، فيعبر اللون الأزرق أن الطالب فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة من 85 لأقل من 100، والأخضر: يوضح أن الطالب امتلك المعارف والمهارات المطلوبة من 65 لأقل 85، والأصفر: أن الطالب بحاجة لبعض الدعم من 50 لأقل 65، والأحمر أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال بحاجة للكثير من الدعم من 1 لأقل من 5. 

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس| نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط 2024

موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 بالقاهرة والجيزة

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي محافظة القاهرة

توفر بوابة التعليم الأساسي نتيجة خامسة ابتدائي لطلاب مدارس القاهرة، ويستطيع الطلاب وأولياء الامور الإطلاعه على نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي محافظة القاهرة من خلال زيارة بوابة التعليم الأساسي .

ثم أدخل الرقم القومي للطالب.

ثم حدد الترم.

ثم اضغط عرض النتيجة، وتظهر النتيجة فور ظهورها رسميًا.

نتيجه الصف الخامس الابتدائي الإسكندرية

يستطيع طلاب محافظة الاسكندرية نتيجه الصف الخامس الابتدائي الاسكندريه من خلال المدارس وقد يتم توفيرها من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية

نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة المنوفية

يستطيع طلاب محافظة المنوفية نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة المنوفية من خلال المدارس وقد يتم توفيرها من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية

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نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس.. ودلالة ألوان الدرجات

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بوابة التعليم الأساسي 2024.. الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل

نتيجة الصف الخامس الابتدائي البوابة الإلكترونية لمحافظة الاسكندرية بوابة التعليم الأساسي نتيجة خامسة ابتدائي وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024 رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي

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