رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024 بالرقم القومي

تعلن مديريات التعليم نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني، بعد أن أنهى الطلاب امتحانات نهاية العام منذ عدة أيام.

ويتم تقييم طلاب الصف الخامس الابتدائي وفق نظام التعليمي الجديد، حيث يتم تقيمهم بالألوان وليس بالدرجات، وتعرض الدستور في التقرير التالي نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024

يتم إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024 لكل مدرسة على حدة، ولكن طريقة التقييم واحدة وفق قرار وزارة التربية والتعليم حيث يتكون نتيجة خامسة ابتدائي بالألوان وليس الدرجات، فيعبر اللون الأزرق أن الطالب فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة من 85 لأقل من 100، والأخضر: يوضح أن الطالب امتلك المعارف والمهارات المطلوبة من 65 لأقل 85، والأصفر: أن الطالب بحاجة لبعض الدعم من 50 لأقل 65، والأحمر أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال بحاجة للكثير من الدعم من 1 لأقل من 5.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي محافظة القاهرة

توفر بوابة التعليم الأساسي نتيجة خامسة ابتدائي لطلاب مدارس القاهرة، ويستطيع الطلاب وأولياء الامور الإطلاعه على نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي محافظة القاهرة من خلال زيارة بوابة التعليم الأساسي .

ثم أدخل الرقم القومي للطالب.

ثم حدد الترم.

ثم اضغط عرض النتيجة، وتظهر النتيجة فور ظهورها رسميًا.

نتيجه الصف الخامس الابتدائي الإسكندرية

يستطيع طلاب محافظة الاسكندرية نتيجه الصف الخامس الابتدائي الاسكندريه من خلال المدارس وقد يتم توفيرها من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة المنوفية

يستطيع طلاب محافظة المنوفية نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة المنوفية من خلال المدارس وقد يتم توفيرها من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية.