بـ 3 طرق عبر بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل بالرقم القومي

بوابة التعليم الاساسي هي الرابط الرسمي للحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي، نتيجة الصف الخامس الابتدائي، نتيجة الصف السادس الابتدائي، وكذلك نتائج المرحلة الاعدادية وتشمل نتيجة الصف الأول الإعدادي، نتيجة الصف الثاني الإعدادي.

وأعلنت بوابة التعليم الاساسي عن ظهور نتيجة سنوات النقل وهي للصفوف التالية:

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف الاول الاعدادي

نتيجة الصف الثاني الاعدادي

رابط بوابة التعليم الاساسي.. نتيجة محافظة القاهرة

ويوفر موقع محافظة القاهرة بوابة التعليم الاساسي نتيجة الترم الاول بأكثر من طريقة، حيث يمكن الحصول على نتيجة سنوات النقل عبر الرابط الرسمي، كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الاول عبر التليفون الارضي وكذلك الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر التليفون المحمول وسنوضح عبر التقرير التالي.

نتائج سنوات النقل 2024 عبر الهاتف

توفر البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة ارقام هاتفية للحصول على نتيجة الترم الاول 2024 كالتالي:

الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل 2024 عبر التليفون الأرضي على الرقم 09000100.

الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل الترم الاول 2024 عبر الهاتف المحمول على الرقم 5757.

اقرأ ايضا

الاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم القومي

الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل عبر بوابة التعليم الأساسي، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع بوابة التعليم الأساسي من خلال الرابط الرسمي.

اضغط على أيقونة "نتائج الطلاب".

اضغط على "نتائج سنوات النقل".

حدد نتيجة الصف الذي تريد الاستعلام عن نتيجة الطالب فيه وتشمل نتيجة كل من نتيجة الصف الرابع الابتدائي، نتيجة الصف الخامس الابتدائي، نتيجة الصف السادس الابتدائي، نتيجة الصف الاول الاعدادي، نتيجة الصف الثاني الاعدادي.

حدد الفصل الدراسي الذي تريد الاستعلام عن نتيجة الطالب فيه.

أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

اضغط على زر "استعلام".

يمكنك الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل عبر موقع مديرية التربية والتعليم في المحافظة التي تقيم فيها. يمكنك العثور على رابط موقع المديرية من خلال البحث عن "مديرية التربية والتعليم" في المحافظة التي تقيم فيها.