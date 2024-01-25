رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

ننشر لكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات، حيث يترقب الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي وأولياء أمورهم موعد الإعلان عن نتائج امتحانات نصف العام الدراسي في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك بالتزامن انتهي ماراثون الامتحانات أمس، والمنتظر الإعلان عن النتائج خلال الفترة المقبلة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024

وفي هذا السياق، يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الحصول علي نتيجة امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2023-2024، وذلك عقب اعتمادها وظهورها رسميًا، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولي "1": تسجيل الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الرابط التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages.

خطوة ثانية "2": اختيار المرحلة التعليمية.

خطوة ثالثة "3": اختيار الصف الثالث الإعدادي عند خانة الصف.

خطوة رابعة "4": تحديد الفصل الدراسي الأول.

خطوة خامسة "5": تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

خطوة سادسة "6": كتابة البيانات المطلوبة مع مراعاة الدقة.

خطوة سابعة "7": ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب/ة.

خطوة ثامنة "8": الضغط على أيقونة على «استعلام».

خطوة تاسعة "9": انتظر لبعض الوقت وتظهر أمامك النتائج فور إعلانها رسميًا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

وفي هذا الصدد، نقدم للطلاب والطالبات الصف الثالث الاعدادي روابط النتائج في جميع المحافظات، جاءت علي النحو التالي:

نتيجة الصف الثالث الاعدادي في محافظة القاهرة

يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الحصول علي نتائج الفصل الدراسي الأول 2023-2024، في محافظة القاهرة من خلال الرابط التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي في محافظة الجيزة

يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الحصول علي نتائج الفصل الدراسي الأول 2023-2024، في محافظة الجيزة من خلال الرابط التالي:

http://giza.gov.eg/Default.aspx.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي في محافظة الإسكندرية



يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الحصول علي نتائج الفصل الدراسي الأول 2023-2024، في محافظة الإسكندرية من خلال الرابط التالي:

https://alex-edu.com/.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي في محافظة أسوان



يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الحصول علي نتائج الفصل الدراسي الأول 2023-2024، في محافظة أسوان من خلال الرابط التالي:

https://aswan.gov.eg/.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنوفية



يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الحصول علي نتائج الفصل الدراسي الأول 2023-2024، في محافظة المنوفية من خلال الرابط التالي:

http://www.monofeya.gov.eg/default.asp

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الإسماعيلية



يتيح لطلاب وطالبات الشهادة الاعدادية الإطلاع علي نتائج نصف العام الدراسي الحالي 2023-2024، في محافظة الإسماعيلية عبر الرابط التالي:

http://www.ismailia.gov.eg/.

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة شمال سيناء



يتيح لطلاب وطالبات الشهادة الاعدادية الإطلاع علي نتائج نصف العام الدراسي الحالي 2023-2024، في محافظة شمال سيناء عبر الرابط التالي:

http://www.northsinai.gov.eg/.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية



يتيح لطلاب وطالبات الشهادة الاعدادية الإطلاع علي نتائج نصف العام الدراسي الحالي 2023-2024، في محافظة الدقهلية عبر الرابط التالي:

http://www.dakahliya.gov.eg/.

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة البحر الأحمر



يتيح لطلاب وطالبات الشهادة الاعدادية الإطلاع علي نتائج نصف العام الدراسي الحالي 2023-2024، في محافظة البحر الأحمر عبر الرابط التالي:

http://www.redsea.gov.eg/.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ



يتيح لطلاب وطالبات الشهادة الاعدادية الإطلاع علي نتائج نصف العام الدراسي الحالي 2023-2024، في محافظة كفر الشيخ عبر الرابط التالي:

http://www.kafrelsheikh.gov.eg/.

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة جنوب سيناء



يتيح لطلاب وطالبات الشهادة الاعدادية الإطلاع علي نتائج نصف العام الدراسي الحالي 2023-2024، في محافظة جنوب سيناء عبر الرابط التالي:

http://www.southsinai.gov.eg/.

نتيجة تالتة إعدادي في محافظة دمياط



يمكن التعرف على نتيجة تالتة إعدادي الترم الأول للعام الدراسي الجاري 2023-2024، في محافظة دمياط عبر الرابط التالي:

http://www.domyat.gov.eg/news.

نتيجة تالتة إعدادي في محافظة الفيوم



يمكن التعرف على نتيجة تالتة إعدادي الترم الأول للعام الدراسي الجاري 2023-2024، في محافظة الفيوم عبر الرابط التالي:

http://www.fayoum.gov.eg/.

نتيجة تالتة إعدادي في محافظة بني سويف



يمكن التعرف على نتيجة تالتة إعدادي الترم الأول للعام الدراسي الجاري 2023-2024، في محافظة بني سويف عبر الرابط التالي:

http://www.benisuef.gov.eg/.