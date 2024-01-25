متاح.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات الترم الأول

مع انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظات الجمهورية، يحرص الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور على معرفة موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات وترتفع عمليات البحث عنها عبر محرك “جوجل”، في الترم الأول للاطمئنان على النتيجة عقب ظهورها.

نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات الترم الأول

تستعرض "الدستور" في هذا التقرير موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات، وابط الحصول عليها.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

أكدت مديريات التربية والتعليم في المحافظات، أن المدارس الإعدادية قد انتهت من إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024 بالفصل الدراسي الأول، أمس الأربعاء الموافق 24 يناير الجاري، وذلك وفقا لجداول الامتحانات المعلنة.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالمحافظات

وأوضحت مديريات التربية والتعليم، أنه سوف يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بعد الانتهاء من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية والرصد لدرجات الطالب والمراجعة مرة آخرى عليها، ومن ثم يقوم بعرضها على المحافظ واعتمادها.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وأشارت مديريات التربية والتعليم في مصر، إلى أنه سوف يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 من خلال الموقع الرسمي للمديريات التعليمية التابعة في كل محافظة على حدى، ومن المقرر أن سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في الأيام القليلة المقبلة.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

الدخول على “موقع مديرية التربية والتعليم” التابع لها الطالب. اختيار الاستعلام عن “نتائج الطلاب”. ثم يتم إدخال “بيانات الطالب”. يتم اختيار المرحلة التعليمية. اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية 2024. اختيار الفصل الدراسي الأول. اختيار العام الدراسي الحالي 2023-2024. إدخال الاسم والرقم القومي. واخيرا الضغط على عرض النتيجة.

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024