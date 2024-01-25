الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متاح.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات الترم الأول

امتحانات
امتحانات

مع انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظات الجمهورية، يحرص الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور على معرفة موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات وترتفع عمليات البحث عنها عبر محرك “جوجل”، في الترم الأول للاطمئنان على النتيجة عقب ظهورها.

نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات الترم الأول

تستعرض "الدستور" في هذا التقرير موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات، وابط الحصول عليها.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

أكدت مديريات التربية والتعليم في المحافظات، أن المدارس الإعدادية قد انتهت من إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024 بالفصل الدراسي الأول، أمس الأربعاء الموافق 24 يناير الجاري، وذلك وفقا لجداول الامتحانات المعلنة.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالمحافظات

وأوضحت مديريات التربية والتعليم، أنه سوف يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بعد الانتهاء من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية والرصد لدرجات الطالب والمراجعة مرة آخرى عليها، ومن ثم يقوم بعرضها على المحافظ واعتمادها.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وأشارت مديريات التربية والتعليم في مصر، إلى أنه سوف يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 من خلال الموقع الرسمي للمديريات التعليمية التابعة في كل محافظة على حدى، ومن المقرر أن سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في الأيام القليلة المقبلة.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

  1. الدخول على “موقع مديرية التربية والتعليم” التابع لها الطالب.
  2. اختيار الاستعلام عن “نتائج الطلاب”.
  3. ثم يتم إدخال “بيانات الطالب”.
  4. يتم اختيار المرحلة التعليمية.
  5. اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.
  6. اختيار الفصل الدراسي الأول.
  7. اختيار العام الدراسي الحالي 2023-2024.
  8. إدخال الاسم والرقم القومي.
  9. واخيرا الضغط على عرض النتيجة.

اقرأ أيضا:

نتيجة الشهادة الإعدادية ترم أول ببورسعيد.. نسبة النجاح 75%

متى تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024؟.. خطوات الاستعلام عن نتيجة ثالثة إعدادي

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 وتوزيع الدرجات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القاهرة من هنا.
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الدقهلية من هنا.
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الجيزة من هنا.
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الشرقية من هنا.
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة بني سويف من هنا.
نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات نتيجة الشهادة الاعدادية الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الشهادة الإعدادية الصف الثالث الاعدادي

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية ترم أول ببورسعيد.. نسبة النجاح 75%

موعد ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة والمجموع الكلي

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل| موقف الأهلي النهائي من بيع إمام عاشور: سعره 10 ملايين إسترليني

"الدستور" تنفرد باسم "الثروة المعدنية" الجديد بعد تحويلها لهيئة اقتصادية

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

محمد الراعي

‏بطولة المفاجآت.. كوت ديفوار عاد لينتقم.. وطريق الفراعنة مفتوح

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

صور

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة