الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متى تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024؟.. خطوات الاستعلام عن نتيجة ثالثة إعدادي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يهتم آلاف من الطلاب بمعرفة متى تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحث بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 ، لذا تزداد معدلات البحث عن تاريخ إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024، بالتزامن مع نهاية امتحانات الصف الثالث الإعدادي اليوم الأربعاء الموافق  24 يناير 2024.

متى نتيجة الشهادة الإعدادية 2024؟ 

لم تصرح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن بموعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات وتسجيل الدرجات ومراجعتها.

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

أرقام ورابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الاعدادي 2024 الترم الأول

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة

بمجرد ظهور نتيجة ثالثة إعدادي لعام 2024، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي لكل مديرية تعليمية. يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة من خلال بوابة التعليم الأساسي باستخدام رقم الجلوس، يوفر هذا الموقع نتائج الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية ابتداءً من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة.

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نتيجة الشهادة الابتدائية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

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برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

 خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي  2024 محافظة القاهرة

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة التعليم الأساسي باتباع الخطوات التالية:

- ادخال رقم الجلوس والاسم في بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا.

 

- اختيار المرحلة التعليمية.

 

- اختيار الصف الثالث الإعدادي في خانة الصف.

- اختيار الفصل الدراسي الأول.

- تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

- اضافة البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، مع مراعاة الدقة والكتابة في الأماكن المحددة.

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

- الضغط على "استعلام"، ثم انتظار بعض الوقت حتى تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024.

درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024 بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث يبلغ إجمالي الدرجات 140 درجة للفصل الدراسي الأول. وتشمل الدرجات لكل مادة ما يلي:

- 40 درجة مخصصة للغة العربية في نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024.

- 30 درجة مخصصة للغة الإنجليزية في نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2024.

- 20 درجة مخصصة للدراسات الاجتماعية في نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024.

- 30 درجة مخصصة لمادة الرياضيات في نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2024.

- 20 درجة مخصصة لمادة العلوم في نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2024.


إقرأ أيضًا: برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

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