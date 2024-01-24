الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أرقام ورابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الاعدادي 2024 الترم الأول

الصف الاول الاعدادي
الصف الاول الاعدادي

يبحث أولياء الأمور وطلاب المرحلة الإعدادية عن رابط نتيجه الصف الاول الاعدادي 2024 وخطوات الحصول عليها، وتصدر رابط نتيجه الصف الاول الاعدادي 2024 تريند البحث عبر موقع “جوجل” وعلى مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية للحصول على النتيجة، وفقًا لإجراءات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي 2024

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من أولياء الأمور وطلاب المرحلة الإعدادية لعام 2024، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية للحصول على رابط نتيجه الصف الاول الاعدادي 2024  وتسجيل بيانات الطالب لظهور النتيجة على الفور.

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نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2024.. الرابط والخطوات

أرقام الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الاعدادي 2024

ويستطيع طلاب الصف الاول الاعدادي 2024 الاستعلام عن النتيجة من خلال الذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب، أو من خلال الدخول على الصفحات الرسمية التابعة لكل مديرية تعليمية على حدة.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من الوسائل للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 ومنها:

إرسال رسالة نصية عبر التليفون المحمول على 5757 وإدخال البيانات المطلوبة
الاتصال على رقم 09000100 من أي تليفون أرضي

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الأول 2024

يمكن الاستعلام عن خطوات معرفة نتيجة أولى إعدادي الترم الأول 2024 من خلال هذا الرابط  (من هنا) والذي يتم تفعيله عقب الانتهاء من أعمال الكنترول وتصحيح أوراق إجابة الطلاب في المواد الدراسية والتي جاءت كما يلي وللحصول نتيجه الصف الاول الاعدادي 2024 التفاصيل بالسطور التالية:

  • الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج طلاب التعليم الأساسي.
  • إدخال بيانات طالب الراغب في الاستعلام عن نتيجته.
  • تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.
  • الضغط على كلمة استعلام أو عرض النتيجة.
  • ظهور درجات الطالب في المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.
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