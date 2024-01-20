يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن أخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 للتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعر رسوم استمارة الثانوية العامة 2024 والمقدرة بنحو 210 جنيه مقسمين إلى 200 جنيه رسوم شراء الخامات والمستلزمات الخاصة بالامتحانات و10 جنيهات رسوم إضافية للطلاب المتقدمين للمرة الأولى والثانية و410 جنيه كرسوم لللطلاب المتقدمين للمرة الثالثة والرابعة.

أخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

و أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 هو يوم 22 فبراير المقبل، موضحة أن الطلاب غير المسجلين لـ استمارة الثانوية العامة 2024 لا يتم السماح لهم بدخول الامتحانات.

أوراق تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق والمستندات المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، وهي:

1 - 4 صور شخصية خلفية بيضاء مكتوب عليها اسم الطالب ومختومة من المدرسة.

2 - أصل إيصال سداد رسوم الامتحانات وصورة منه.

3 - صورة بطاقة الطالب.

4 - صورة بطاقة ولي الأمر.

5 - استمارة التقدم ملونة ومستوفاة أختام المدرسة والإدارة التعليمية بعد طباعتها.

6 - بيانات نجاح الصف الثالث الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي.

7 - بيان رسوب إن كان الطالب راسبًا قبل نجاحه بالصفين الأول والثاني الثانوي ورسوب الصف الثالث الثانوي من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

8 - 2 طابع دعم تعليمي فئة 10 جنيه.

9 - إقرار إطلاع الطالب على قرار منع اصطحاب المحمول.

10 - وتنظيم أحوال إلغاء الامتحان رقم 205 لسنة 2020 المعدل للقرار الجمهوري رقم 101 لسنة 2015.

11 - تسجيل رقمي هاتف مفتوحين بصفة مستمرة للتواصل مع الطالب.

12 - حوالة بريدية 10 ج باسم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات من أعوام الصف الثالث.

13 - كشف 150 د امتحانات ثانوية عامة.

13 - التأكد من استيفاء الاستمارة وجميع أوراق التقديم بالإمضاءات والأختام.