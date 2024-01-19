الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد إصابة محمد صلاح.. توقعات خبراء أبراج "صدفت" فى 2024

محمد صلاح
محمد صلاح

تصدر محمد صلاح، قائد المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، ونجم فريق ليفربول الإنجليزى، ترند البحث عبر الموقع الشهير جوجل عقب إعلان إصابته فى العضلة الخلفية، غادرعلى أثرها قبل في نهاية الشوط الأول بمباراة مصر وغانا.

السبب الأكبر في تصدر محمد صلاح الترند، هو توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، التي تنبأت بإصابة محمد صلاح في مباراة مصر وغانا، وهذه الإصابة ستمنعه من استكمال المباريات في الفترة المقبلة.

 أبرز توقعات خبراء الأبراج وتحققت بالصدفة في 2024

وتزامنًا مع تحقق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، حول إصابة محمد صلاح أمس الخميس في مباراة مصر وغانا، يرصد موقع "الدستور" في هذا التقرير أبرز توقعات خبراء الأبراج للنجوم والتي تحققت بالصدفة في عام 2024، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

txt

طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة محمد صلاح وموقفه من المباراة المقبلة

أبرز توقعات خبراء الأبراج وتحققت بالصدفة في 2024

لم تكن توقعات عبير فؤاد الصدفة الأولى في تحقيق توقعاتها، حيث توقعت خبيرة الأبراج والفلك ليلى عبداللطيف، انفصال كل من الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، ليعلن الثنائي عن الانفصال رسميًا بعد علاقة زواج استمرت 5 سنوات، حيث كتبا عبر صفحاتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تم الطلاق الرسمي.

أبرز توقعات خبراء الأبراج وتحققت بالصدفة في 2024

ومن ضمن التوقعات التي أعلنت عنها ليلى عبداللطيف، هي فرض وزارة الصحة الإسبانية ارتداء الكمامات الطبية بشكل إلزامي في البلاد بعد تفشي فيروس كورونا، ما يتناسب مع تنبؤاتها حول ظهور الأوبئة وفرض إجراءات وقائية.

أبرز توقعات خبراء الأبراج وتحققت بالصدفة في 2024

وفي الفترة الماضية تصدر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، ترند "جوجل" عقب تحقيق توقعاته وتنبأ بوقوع زلزل مدمر في تركيا قبل وقوعه بثلاثة أيام، وعلق على حسابه في "تويتر": "لا تنتظروا مني أن أقدم تنبؤات خاصة ببلد أو مدينة.. كما قلت من قبل أنا لست نبيًا".

محمد صلاح اصابة محمد صلاح عبير فؤاد مباراة مصر وغانا ياسمين عبدالعزيز ليلى عبداللطيف

مواد متعلقة

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 19 يناير 2024.. زيادة عيار 21

توقعات حالة الطقس اليوم وغدا السبت في مصر بالقاهرة والإسكندرية

في عيد ميلاد أنغام.. هذا ما يميز أنثى برج الجدي

علامات فى الجسم تشير إلى إصابتك بالكوليسترول الضار

أخبار فاتتك|المنتخب يبحث عن ثمن نهائى أمم أفريقيا.. وإيران وباكستان تقلقان أمريكا

رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024 والمؤهلات المطلوبه للتسجيل

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 عبر موقع وزارة التضامن

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

تقرير إسرائيلى يفضح أكاذيب الاحتلال: منع دخول المساعدات لغزة جريمة حرب

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

بمشاركة الزمالك.. مواعيد مباريات دورة الوحدة الدولية والقنوات الناقلة

الأشعة تحسم مصير محمد صلاح فى أمم إفريقيا

"الحماية المدنية" تحاول السيطرة عليه.. حريق هائل بسطح فندق بمنطقة الدقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس