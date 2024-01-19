بعد إصابة محمد صلاح.. توقعات خبراء أبراج "صدفت" فى 2024

تصدر محمد صلاح، قائد المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، ونجم فريق ليفربول الإنجليزى، ترند البحث عبر الموقع الشهير جوجل عقب إعلان إصابته فى العضلة الخلفية، غادرعلى أثرها قبل في نهاية الشوط الأول بمباراة مصر وغانا.

السبب الأكبر في تصدر محمد صلاح الترند، هو توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، التي تنبأت بإصابة محمد صلاح في مباراة مصر وغانا، وهذه الإصابة ستمنعه من استكمال المباريات في الفترة المقبلة.

أبرز توقعات خبراء الأبراج وتحققت بالصدفة في 2024

وتزامنًا مع تحقق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، حول إصابة محمد صلاح أمس الخميس في مباراة مصر وغانا، يرصد موقع "الدستور" في هذا التقرير أبرز توقعات خبراء الأبراج للنجوم والتي تحققت بالصدفة في عام 2024، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

أبرز توقعات خبراء الأبراج وتحققت بالصدفة في 2024

لم تكن توقعات عبير فؤاد الصدفة الأولى في تحقيق توقعاتها، حيث توقعت خبيرة الأبراج والفلك ليلى عبداللطيف، انفصال كل من الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، ليعلن الثنائي عن الانفصال رسميًا بعد علاقة زواج استمرت 5 سنوات، حيث كتبا عبر صفحاتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تم الطلاق الرسمي.

أبرز توقعات خبراء الأبراج وتحققت بالصدفة في 2024

ومن ضمن التوقعات التي أعلنت عنها ليلى عبداللطيف، هي فرض وزارة الصحة الإسبانية ارتداء الكمامات الطبية بشكل إلزامي في البلاد بعد تفشي فيروس كورونا، ما يتناسب مع تنبؤاتها حول ظهور الأوبئة وفرض إجراءات وقائية.

أبرز توقعات خبراء الأبراج وتحققت بالصدفة في 2024

وفي الفترة الماضية تصدر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، ترند "جوجل" عقب تحقيق توقعاته وتنبأ بوقوع زلزل مدمر في تركيا قبل وقوعه بثلاثة أيام، وعلق على حسابه في "تويتر": "لا تنتظروا مني أن أقدم تنبؤات خاصة ببلد أو مدينة.. كما قلت من قبل أنا لست نبيًا".