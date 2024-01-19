عاجل.. أول تعليق من كلوب على إصابة محمد صلاح

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن الإصابة التي تعرض لها لاعبه محمد صلاح قائد منتخب مصر في مباراة غانا، في كأس أمم إفريقيا.

وكان صلاح قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية ليتم استبداله قبل نهاية الشوط الأول من مباراة منتخبي مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا 2023، وشارك بدلا منه لاعب بيراميدز مصطفى فتحي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي: "لا نعرف شيئًا عن إصابته، لقد تحدثت معه الليلة الماضية، وسيخضع لمزيد من التقييم، ثم سنعرف المزيد".

وأضاف:" لقد شعر بالإصابة، ونعلم جميعًا مدى ندرة خروج مو من الملعب للإصابة، لذا فيوجد بالتأكيد شيء ما.. سنرى".

ويخضع محمد صلاح لأشعة اليوم الجمعة، للوقوف على حجم إصابته وموعد عودته من جديد للتدريبات، أملا في اللحاق بمباريات المنتخب المقبلة حال تأهله إلى الأدوار الإقصائية بالبطولة.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع غانا بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

وتقام في العاشرة مساء اليوم مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق في الجولة الثانية بالمجموعة ذاتها.

موقف مجموعة مصر فى كأس أمم إفريقيا

ويتصدر منتخب الرأس الأخضر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على غانا، فيما يأتي مصر بالمركز الثاني برصيد نقطتين، ويليه منتخب موزمبيق والعراق في المركزين الثالث والرابع ولكل منهما نقطة وحيدة.

ويخوض منتخب الفراعنة مباراته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات يوم الإثنين 22 يناير الجاري، أمام منتخب الرأس الأخضر في تمام العاشرة مساء، في نفس توقيت مباراة غانا وموزمبيق.