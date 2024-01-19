مواعيد مباريات اليوم في أمم آسيا وأفريقيا والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، حيث ينتظر عشاق كرة القدم عدد من اللقاءات الهامة في مختلف المسابقات الكروية، خاصة كأس الأمم الأفريقية، وبطولة أمم آسيا.

وتتواصل منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولتي كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، وكأس آسيا 2023 بقطر، حيث تستمر الإثارة والندية في البطولتين الكبيرتين.

وتُعد أبرز المباريات، تلك التي تجمع منتخبي الرأس الأخضر وموزمبيق، ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس الأمم، والتي تضم منتخب مصر الوطني، إضافة لصدام مرتقب بين حامل اللقب السنغال ونظيره الكاميرون.

أما في كأس آسيا، فيصطدم منتخب العراق بنظيره اليابان في قمة منتظرة ظهر اليوم.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

أما عن مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، فنستعرضها تباعًا.

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم إفريقيا

الرأس الأخضر ضد موزمبيق، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN Afcon 1.

السنغال ضد الكاميرون، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN Afcon 1

جامبيا ضد غينيا، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN AFcon 1

مواعيد مباريات اليوم في كأس آسيا

العراق ضد اليابان، في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN Asian cup 1.

فيتنام ضد إندونيسيا، في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN Asian cup 1.

هونج كونج ضد إيران، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN Asian cup 1.

مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الإيطالي

إنتر ضد لاتسيو، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة SSC Sports 1 HD، إضافة لتطبيق شاهد VIP.