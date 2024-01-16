وليد الركراكى: منتخب المغرب جاهز لكل الاحتمالات في أمم إفريقيا

تحدث وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، عن المباراة التي ستجمع بلاده بـ تنزانيا، في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويلعب منتخب المغرب ضد تنزانيا، غدًا الأربعاء في الجولة الأولى من المجموعة السادسة بدور المجموعات لبطولة كأس أمم افريقيا.

وأكد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، أهمية المباراة قائلاً في مؤتمر صحفي اليوم، إن المنتخب المغربي سيلعب أي مباراة بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأضاف: "سنسير خطوة خطوة في البطولة ولن نتحدث عن أي مرحلة لاحقة إلا بعد تجاوز الدور الأول".

وأوضح أن عامل الحرارة والأجواء المناخية ستؤثر نوعًا ما، لكنه أشار إلى جاهزية لاعبيه لكل الاحتمالات.

من جانبه، قال رومان سايس مدافع الفريق إن مواجهة تنزانيا ستكون مختلفة عن تلك التي جمعت الفريقين بتصفيات كأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز المغرب 2 / صفر في نوفمبر الماضي.

وأضاف أن المباراة ستكون مختلفة تماما خاصة مع إقامتها في بطولة أمم إفريقيا وهي مختلفة تماما عن التصفيات.

وتابع "يجب أن نبدأ بطولة أمم إفريقيا بالفوز خاصة أن التركيز سيكون علينا في البطولة".

وأوضح سايس: "ما حققناه في كأس العالم الأخيرة 2022 بحصد المركز الرابع جعل كل العيون في بطولة أمم إفريقيا منصبة علينا لذا نسعي لتحقيق الفوز وتقديم المستوي الذي يليق بنا".

وتضم المجموعة السادسة أيضا منتخبي زامبيا والكونغو الديمقراطية، إلى جانب المغرب وتنزانيا.