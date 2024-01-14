الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني

جريدة الدستور

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة برشلونة، في كأس السوبر الإسباني بالرياض.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، فتقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الأول بارك معقل فريق النصر السعودي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة SSC 5، إضافة لتطبيق شاهد VIP.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني  ، فشهد البدء بالأوكراني أندريه لونين في حراسة المرمى، فيما يقود الثنائي البرازيلي رودريجو جوس وفينسيوس جونيور خط الهجوم.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى:أندريه لونين

خط الدفاع:  داني كارفاخال - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي

خط الوسط: أوريليني تشواميني - فيديريكو فالفيردي - توني كروس - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسوس جونيور.

وكان ريال مدريد قد انتصر على أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، فيما تأهل برشلونة على حساب أوساسونا.

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