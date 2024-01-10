لاتسيو يفوز على روما ويتأهل لنصف نهائى كأس إيطاليا

تأهل فريق لاتسيو إلى نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، بفوزه على جاره روما بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية روما، ضمن منافسات دور ربع النهائي.

ماتيا زاكايني سجل المباراة الوحيد لصالح فريقه لاتسيو في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، ليعبر بفريقه إلى دور نصف النهائي.

واحتسب حكم اللقاء سبع دقائق وقت بدل ضائع لكن المباراة امتدت لأكثر من 100 دقيقة، لكن مع ذلك فإن روما بقيادة المدرب البرتغالي المخضرم لم يتمكن من التسجيل، ليودع البطولة.

واضطر الحكم لطرد الإسباني بيدرو روديجيز لاعب لاتسيو في الدقيقة 96، وبعدها أشهر البطاقة الحمراء في وجه الإيراني سردار أزمون مهاجم فريق روما.

وتماسك لاتسيو وسط هذه الأحداث المثيرة لينتزع بطاقة التأهل لقبل النهائي.

وضرب لاتسيو بقيادة ماوريزيو ساري، موعدًا مع يوفنتوس في دور نصف النهائي، والذي فاز على ساليرنتيانا بستة أهداف مقابل هدف في افتتاح منافسات دور الثمانية.