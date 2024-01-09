الثلاثاء 09 يناير 2024
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رياضة

المصري يهزم المقاولون بهدف نظيف في كأس الرابطة

المصري
المصري

حقق المصري البورسعيدي انتصارًا صعبًا على نظيره المقاولون العرب بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الثالثة.

هدف المصري الوحيد جاء عن طريق عمرو موسى في الدقيقة 13 بتسديدة أرضية رائعة، ليقود فريقه لتحقيق نقاط الانتصار.

وسيطر فريق المصري على أحداث المباراة، وسط تراجع لاعبي المقاولون العرب في أغلب فترات المباراة، باستثناء عدة محاولات في الدقائق العشر الأخيرة، لكنهم قُوبلوا بتفوق وتألق محمود جاد ليظفر الفريق البورسعيدي بنقاط الفوز الأول له في كأس الرابطة هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد المصري لـ 3 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند صفر من النقاط في المركز الرابع.

ويلعب البنك الأهلي ضد نظيره الجونة، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من نفس المجموعة.

المصرى المصرى البورسعيدى المقاولون العرب كأس رابطة الأندية المصرية كأس الرابطة عمرو موسى

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