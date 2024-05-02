الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل| اتصال هاتفى بين رئيس المخابرات العامة وإسماعيل هنية حول مقترح التهدئة فى غزة

اللواء عباس كامل
اللواء عباس كامل وإسماعيل هنية

قال مصدر مصري رفيع المستوى إن رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، أجرى اتصالا هاتفيا برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. 

وأشار المصدر إلى أن وفدا من حركة حماس يصل للقاهرة خلال اليومين المقبلين لاستكمال مفاوضات الهدنة. 

يأتي ذلك في إطار الجهود المكثفة التي تقودها مصر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. 

من جانبها، قالت حماس إن هنية ثمن، خلال الاتصال، الدور الذي تقوم به مصر، مؤكدًا الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار.

وأكد رئيس حماس للوزير عباس كامل على قدوم وفد الحركة للمفاوضات لمصر في أقرب وقت لاستكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق يحقق مطالب شعبنا ويوقف العدوان.

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