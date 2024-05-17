جامعة المنصورة تحصل علي المركز الاول في مسابقة هالت برايز العالمية

تتوج جامعة المنصورة بالحصول على المركز الأول في مسابقة هالت برايز العالمية على مستوى الجمهورية حيث تأهل فريق Lothgha- App بجامعة المنصورة لينافس عالميًا فى London والذي تم اختيارهم من بين 24 فريق من مختلف الجامعات المصرية.



تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ISF وبريادة الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية وبإشراف الدكتور احمد فكري المشرف العام على مسابقة هالت برايز بجامعة المنصورة وتنفيذ عبد الرحمن محمد البربرى مدير الحرم الجامعي لجامعة المنصوره في مسابقة هالت برايز العالمية.

كما حصل الفريق على جائزة وقدرها 100 ألف جنيه ودعم من Den Venture لتدريب وتجهيز الشركات الناشئة للجولات الاستثمارية

وضم الفريق كل من:-حمزه مصطفى ابو الخير كلية الهندسة،احمد عبد الحميد عبد المقصود كلية الحاسبات والمعلومات، عبد الرحمن وائل حسن كلية الطب

وضم الوفد: عبد الرحمن البربرى مدير الحرم الجامعي لجامعة المنصوره في مسابقة هالت برايز،مصطفى عطيه نائب مدير الحرم الجامعي للمسابقة -مجلس فريق هالت برايز بجامعة المنصورة

مشرف الوفد، نهي محمد شلبي اخصائي رعاية طلاب كلية الزراعة

فريق جامعة المنصورة