إصابة 4 فى حادث تصادم بطريق "جمصة- المنصورة"

شهد طريق "جمصة- المنصورة"، ببلقاس حادث تصادم بين موتوسيكل وآخر، ونتج عن ذلك إصابة 4 أشخاص.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إخطار، من مركز شرطة بلقاس بوقوع حادث تصادم على طريق "جمصة- المنصورة" وإصابة 4 أشخاص.

نتائج الفحص والمعاينة

علي الفور انتقل ضباط مركز شرطة بلقاس لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كل من، محمود محمد الشربيني، 16 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف داخلي بالمخ، وشخص لم يتعرف على هويته، 15 سنة تقريبا، مصاب ما بعد الارتجاج ونزيف داخلي بالمخ، وأيمن عادل عبد العزيز، 39 سنة بكسر مضاعف بالساعد الأيسر، وإبراهيم صلاح عثمان، 25 سنة باشتباه كسر بالضلوع وتم إرسال سيارتي إسعاف ونقل المصابين لمستشفى بلقاس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.