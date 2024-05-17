الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملة مكبرة على "التوك توك" لمصادرة مكبرات الصوت فى طلخا بالدقهلية

التوك توك
التوك توك

شنت رئاسة مركز ومدينة طلخا بالدقهلية، برئاسة المحاسب سيد النخيلي، حملة مكبرة لضبط  مركبات التوكتوك المخالفة التي تستخدم مكبرات صوت مرتفعة تؤرق حالة الشارع العام بنطاق مدينة طلخا وقرية الطويلة التابعة للوحدة المحلية بديسط.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ضرورة تحقيق مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

حملات مكبرة على التوك توك

وأسفرت الحملة عن مصادرة العديد من السماعات ومكبرات الصوت من عدد كبير من التكاتك.

وتأتي هذه الحملات لضبط حركة الشارع العام والقضاء على مظاهر العشوائية به، وإضفاء نوع من السكينة والهدوء للشارع العام بعد ظهور العديد من التجاوزات من سائقي تلك المركبات.

ومن جهته أكد «النخيلى» ضرورة تكثيف الحملات من أجل إعادة الانضباط للشارع مشددا على ضرورة التواجد المستمر من قبل نواب رئيس المجلس وإدارة الإشغالات بالشوارع.


وعلى صعيد آخر، أعلن المحاسب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا  أنه تم متابعة أعمال البناء القائمة بنطاق المركز  والمدينة والتأكد من التراخيص والوقوف على الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية، حيث تم إزالة شدة الخشب والحديد بطريق بلقاس على مساحة 100متر مربع، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات. 

كما أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه تم رفع 530 طن قمامة بلدية و50 طن أتربة و150 طن مخلفات صلبة، وناتج تقليم أشجار بحملة النظافة من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلى الطرق بالمنطقة المركزية بشرق وغرب ومركز المنصورة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

 من جهته، أوضح السيد محمد حمص، رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أنه بمشاركة أحمد حمدي، وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، والمهندس خالد جلال، مدير عام المركبات، والمهندس فهمي علام، مدير المتابعة بالجهاز، ومحمد فارس بجهاز النظافة- جرى التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة من شرق وغرب المدينة ومركز المنصورة.

التوك توك
التوك توك
التوك توك
التوك توك
التوك توك
التوك توك
مدينة طلخا ضبط مركبات التوكتوك مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الشارع العام

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