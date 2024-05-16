"هندسة المنصورة" تنظم الملتقى العلمي الأول لها بعنوان TechnVision

نظمت كلية الهندسة جامعة المنصوره، الملتقى العلمي الأول للكلية بعنوان TechnVision بالتعاون مع فريق اللجنة العلمية، وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور إيهاب عبد الحي - مدير برامج كلية الهندسة والمشرف على فريق اللجنة العلمية بكلية الهندسة (ESA).

حيث تناول العديد من الموضوعات المختلفة في المجالات الهندسية وربطها بالتكنولوجيا الحديثة والاستخدامات العملية لها في الحياة مثل التكنولوجيا في مجال البناء والتشييد والهندسة الطبية والميكاترونكس والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وبمشاركة خبراء في سوق العمل من شتى المجالات.

كما تناول اليوم العديد من الأنشطة المختلفة مثل تجارب الواقع الافتراضي المختلفة التي من شأنها زيادة وعي الطلاب على التكنولوجيا الحديثة وتعاملهم معها بشكل مباشر عن طريق تقنيات الواقع الافتراضي والـ Meta Verse.

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