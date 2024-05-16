الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"هندسة المنصورة" تنظم الملتقى العلمي الأول لها بعنوان TechnVision

جانب من الملتقي
جانب من الملتقي

نظمت كلية الهندسة جامعة المنصوره، الملتقى العلمي الأول للكلية بعنوان TechnVision  بالتعاون مع فريق اللجنة العلمية، وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور إيهاب عبد الحي - مدير برامج كلية الهندسة والمشرف على فريق اللجنة العلمية بكلية الهندسة (ESA).

حيث تناول العديد من الموضوعات المختلفة في المجالات الهندسية وربطها بالتكنولوجيا الحديثة والاستخدامات العملية لها في الحياة مثل التكنولوجيا في مجال البناء والتشييد والهندسة الطبية والميكاترونكس والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وبمشاركة خبراء في سوق العمل من شتى المجالات.

كما تناول اليوم العديد من الأنشطة المختلفة مثل تجارب الواقع الافتراضي المختلفة التي من شأنها زيادة وعي الطلاب على التكنولوجيا الحديثة وتعاملهم معها بشكل مباشر عن طريق تقنيات الواقع الافتراضي والـ Meta Verse.

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كلية الهندسة جامعة المنصورة المنصورة شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة

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