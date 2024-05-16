الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 139 محضرا فى حملة مكبرة لـ"صحة الدقهلية"

وزارة الصحة
وزارة الصحة

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة مراقبة الأغذية قامت خلال الأسبوع الماضي، تحت إشراف دكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي بشن حملات تفتيشية على 158 منشأة تبين أن 43 منها دون ترخيص تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

تحرير ١٣٩ محضرا

وكشف مكين، أن الحملات تمكنت من تحرير 139 محضرا وسحب 87 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم إعدام 740 كيلو من أغذية متنوعة و127 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل الوزارة، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة.

صحة الدقهلية أغذية فاسدة الدقهلية شريف مكين وكيل الوزارة

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