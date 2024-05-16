الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 3 شباب فى حادث تصادم بمحافظة الدقهلية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 3 شباب بارتجاج وكسور متفرقة بالجسم، جراء اصطدام دراجة نارية كانوا يستقلونها بالرصيف، على طريق المنصورة جمصة، بمحافظة الدقهلية، وجرى نقلهم لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

 

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، باصطدام دراجة نارية بالرصيف على طريق المنصورة جمصة، أمام قرية الروضة، ووجود مصابين.

 

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من: إبراهيم منتصر عبدالله البيومي، 18 عامًا، مقيم بقرية كفر الجنينة مركز نبروه، بكدمة بالضلوع وسحجات بالذراع والكتف الأيمن، ويوسف حسن يوسف محمد، 19 عامًا، مقيم بقرية كفر الجنينة مركز نبروه، باشتباه ارتجاج وسحجات بالرأس وكدامات بالضلوع، وياسر مصطفى السيد السعيد، 48 عامًا، مقيم بكفر الجنينة مركز نبروه، باشتباه كسر بالساق اليسرى.

 

وجرى نقل المصابين لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

اصابه ٣ شباب طريق المنصورة جمصة المنصورة جمصة الدقهلية

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