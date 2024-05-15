"خاطر" يستعرض جهود جامعة المنصورة لمحو الأمية وتعليم الكبار

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، الدكتور عيد عبدالواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك خلال مشاركته في اللقاء الذي تنظمه كلية التربية جامعة المنصورة بالتعاون مع البيت العربي لتعليم الكبار.

حضر اللقاء الدكتور محمد عبدالعظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور على عبد ربه عميد كلية التربية، الدكتور عبدالله على وكيل الكلية لشئون البيئة، الدكتور أسماء الهادى مدير مركز جامعة المنصورة لتعليم الكبار، الأستاذ محمد سالم مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالدقهلية.

تفاصيل اللقاء

ناقش اللقاء جهود جامعة المنصورة المتميزة على مستوى الجامعات متمثلة فى مركز محو الأمية وتعليم الكبار وعدد الأميين الذين تم محو أميتهم، للقضاء على الأمية.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، أن محو الأمية هى قضية قومية مهمة يجب تكاتف الجميع لحلها والقضاء عليها؛ لأن تزايد نسبة الأمية يعتبر عقبة أمام أى تنمية لذا تولى القيادة السياسية أهمية كبيرة للقضاء على المشكلة.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حريص على توفير سبل الدعم للقضاء على الأمية بكافة أشكالها لتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض خاطر مجهودات الجامعة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى الأكثر احتياجا وقوافل الجامعة إلى القرى المستهدفة بالمحافظة لمحو الأمية بها بعد عمل حصر فعلى للأعداد وتوجيه الطلاب إليهم لمحو أميتهم والوصول إلى قرى خالية من الأمية، وتشجيعا للطلاب للمشاركة فى هذا العمل الهام تقدم الجامعة مكافآت تحفيزية لهم.

وأكد الدكتور عيد عبدالواحد، أن جامعة المنصورة شريك أساسي للهيئة في المشروع القومي لمحو الأمية، وأن الهيئة تقدم الدعم الكامل لجامعة المنصورة للقيام بدورها في المشروع القومي بمشاركة طلاب الجامعة.

كما أشاد بما حققه طلاب الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية ومحو أمية أكثر من 12 ألف مواطن خلال التقرير الأخير للهيئة، مشيرا أن محو أمية المواطن متطلب قومى ويمكنه من التعايش مع البيئة الرقمية وتحقيق الاستفادة من الخدمات الرقمية والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن، مؤكدا على أهمية الانتقال من تعليم الكبار الى التعليم المستمر.

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