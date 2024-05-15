طلاب "طب المنصورة الجديدة" في أول عرض إكلينيكي للحالات المرضية

قام اليوم طلاب الفرقة الثانية بكليه طب جامعة المنصورة الجديدة بإجراء عروض للحالات الإكلينيكية Grand rounds المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الصدر بالتزامن مع دراستهم للموديول الخاص بهما، تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة هالة المرصفاوي، عميد كلية الطب، وبإشراف الدكتورة سوزي فايز، مدير البرنامج الطبي، وتنظيم الدكتورة أمنية سمير، منسق الفصل الدراسي الرابع.

تفاصيل اليوم

وشمل اليوم تقديم عدد واحد وستين فريقا مكون من ستة إلى سبعة طلاب لحالات متنوعة شملت الالتهاب الرئوي وأزمة صدرية وأمراض الفشل القلبي ومشكلات صمامات القلب وأمراض وفشل التنفس، بالإضافة إلى الأمراض الأخرى المتنوعة المرتبطة بالأوعية الدموية والصدر.

وجمع الطلاب الحالات المرضية من المستشفيات بالاستعانة بالأطباء المتابعين للحالات أو من التقارير المنشورة للحالات في مجلات دولية، وقدم الطلاب عروضهم على مدار اليوم أمام لجان تحكيم مختصة من أساتذة القلب وأساتذة الصدر وأساتذة العلوم الطبية الأساسية وتم تقييم العروض المقدمة بناء على عدة من المعايير المعلنة للطلاب مسبقا كما تم اختيار ست فرق للتأهل للتصفيات النهائية للفوز بالمراكز الثلاثة الأولى.

وقامت الفرق الستة المتأهلين للتصفية النهائية بإعادة عروضهم في حضور رئيس الجامعة ولجنة التحكيم المشكلة من عميدة الكلية ومديرة البرنامج ومنسق الفصل الرابع، بالإضافة إلى مشاركة متميزة في التحكيم من ضيوف اليوم العلمي الإكلينيكي الذين أشادوا بمستوى الطلاب الباهر في تقديم العروض الإكلينيكية، على الرغم من أنهم ما زالوا بالفرقة الثانية، وأكدوا أن المستوى الذي ظهر به الطلاب يؤكد قوة الأساس العلمي والدراسي وأن هذه الخبرات هي الطريق الأساسي للنجاح في الحياة العملية.

وأكد الدكتور معوض الخولي أن جامعة المنصورة الجديدة تقدم للطلاب برامج دراسية تتبع أحدث النظم العلمية للوصول إلى خريج متميز في مجاله يخدم مجتمعه بالعلم والمعرفة.

وفاز بالمركز الأول كل من الطالبات: فريق G5: سما طارق محمد، سما فتحي محمد، سمر عماد طه، شهد شهاب الدين سيد، صبا سامح أحمد، ملك هاشم محمد، منار سعيد عبد الستار.

فريق G4: أحمد محمد أحمد، أحمد عماد حافظ، حسام عماد محمد، فاطمة الزهراء محمد سعيد، أنس ضياء الدين حسن، حنين أحمد محمود، يوسف فتحي محمد.

فريق G5: نورهان علاء محمد، سحر السيد كاملا، حازم أحمد الصيرفي، زياد السيد مصطفى، زياد محمد حمزة، إياد أحمد محمد

والفائز من رؤساء الجلسة من الطلبة فريق G1: كريم أحمد محمد، كريم خالد محمد، أحمد أسامة يونس، عمر عبد الحميد علي، عمرو علاء محمد عمرو، مجاهد، محمود ، لؤي طارق صقر.

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