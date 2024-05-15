الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

طلاب "طب المنصورة الجديدة" في أول عرض إكلينيكي للحالات المرضية

جانب من العروض
جانب من العروض

قام اليوم طلاب الفرقة الثانية بكليه طب جامعة المنصورة الجديدة بإجراء عروض للحالات الإكلينيكية Grand rounds المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الصدر بالتزامن مع دراستهم للموديول الخاص بهما، تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة هالة المرصفاوي، عميد كلية الطب، وبإشراف الدكتورة سوزي فايز، مدير البرنامج الطبي، وتنظيم الدكتورة أمنية سمير، منسق الفصل الدراسي الرابع.

تفاصيل اليوم

وشمل اليوم تقديم عدد واحد وستين فريقا مكون من ستة إلى سبعة طلاب لحالات متنوعة شملت الالتهاب الرئوي وأزمة صدرية وأمراض الفشل القلبي ومشكلات صمامات القلب وأمراض وفشل التنفس، بالإضافة إلى الأمراض الأخرى المتنوعة المرتبطة بالأوعية الدموية والصدر.

وجمع الطلاب الحالات المرضية من المستشفيات بالاستعانة بالأطباء المتابعين للحالات أو من التقارير المنشورة للحالات في مجلات دولية، وقدم الطلاب عروضهم على مدار اليوم أمام لجان تحكيم مختصة من أساتذة القلب وأساتذة الصدر وأساتذة العلوم الطبية الأساسية وتم تقييم العروض المقدمة بناء على عدة من المعايير المعلنة للطلاب مسبقا كما تم اختيار ست فرق للتأهل للتصفيات النهائية للفوز بالمراكز الثلاثة الأولى.

وقامت الفرق الستة المتأهلين للتصفية النهائية بإعادة عروضهم في حضور رئيس الجامعة ولجنة التحكيم المشكلة من عميدة الكلية ومديرة البرنامج ومنسق الفصل الرابع، بالإضافة إلى مشاركة متميزة في التحكيم من ضيوف اليوم العلمي الإكلينيكي الذين أشادوا بمستوى الطلاب الباهر في تقديم العروض الإكلينيكية، على الرغم من أنهم ما زالوا بالفرقة الثانية، وأكدوا أن المستوى الذي ظهر به الطلاب يؤكد قوة الأساس العلمي والدراسي وأن هذه الخبرات هي الطريق الأساسي للنجاح في الحياة العملية.

 وأكد الدكتور معوض الخولي أن جامعة المنصورة الجديدة تقدم للطلاب برامج دراسية تتبع أحدث النظم العلمية للوصول إلى خريج متميز في مجاله يخدم مجتمعه بالعلم والمعرفة.

وفاز بالمركز الأول كل من الطالبات: فريق G5: سما طارق محمد، سما فتحي محمد، سمر عماد طه، شهد شهاب الدين سيد، صبا سامح أحمد، ملك هاشم محمد، منار سعيد عبد الستار.

فريق G4: أحمد محمد أحمد، أحمد عماد حافظ، حسام عماد محمد، فاطمة الزهراء محمد سعيد، أنس ضياء الدين حسن، حنين أحمد محمود، يوسف فتحي محمد.

فريق G5: نورهان علاء محمد، سحر السيد كاملا، حازم أحمد الصيرفي، زياد السيد مصطفى، زياد محمد حمزة، إياد أحمد محمد

والفائز من رؤساء الجلسة من الطلبة فريق G1: كريم أحمد محمد، كريم خالد محمد، أحمد أسامة يونس، عمر عبد الحميد علي، عمرو علاء محمد عمرو، مجاهد، محمود ، لؤي طارق صقر.

IMG-20240515-WA0015
IMG-20240515-WA0015
IMG-20240515-WA0016
IMG-20240515-WA0016
كلية الطب جامعة المنصورة المنصورة معوض الخولي جامعة المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

بعد تفاقم الخلاف بشأن المعبر.. مخاوف إسرائيلية من اتخاذ مصر خطوات تصعيدية جديدة

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

تراجع سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 15-5-2024 خلال منتصف التعاملات

مشادة كلامية فقط.. براءة المتهم بقتل زوجته بكرداسة

كيف يتخطى الأهلى حمى البداية أمام الترجى؟

نفاد تذاكر حفل "الشريعي" لـ الحجار والحلو.. و 8 شروط لحضور الجمهور بالأوبرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الثراء المعرفي لتأمين الاندماج الوطني

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

صور

موتمر اتحاد القبائل العربية

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: كثفنا عملياتنا في مخيم جباليا للاجئين وشرق رفح

وسط توترات رفح.. الولايات المتحدة تقدم حزمة أسلحة لإسرائيل بقيمة مليار دولار

اليوم 222 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على كامل قطاع غزة