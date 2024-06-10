مصدر يكشف عن موقف الزمالك من إلغاء مسابقة الدورى

كشف مصدر داخل الزمالك عن موقف إدارة النادي من إلغاء بطولة الدوري العام هذا الموسم، مؤكدًا أن إدارة الأبيض تتمسك باستمرار بطولة الدوري بشكل طبيعي.

وقال المصدر، لـ"الدستور"، إن مجلس الزمالك يرى أن الفريق ما زال يمتلك فرصة قوية للمنافسة على بطولة الدوري في الموسم الجاري، فيما طالب أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، بإلغاء الدوري هذا الموسم، من أجل مصلحة المنتخب الوطني الأول.

وأضاف: "ربنا أكرمنا بالفوز أمام بوركينا فاسو، وكان ممكنًا أن يتعادلوا معنا في الشوط الثاني، مع استمرار الدوري.. هل سنحضر جيدًا لكأس العالم؟".

وتابع: "حسام حسن بهذا الوضع هل يستطيع التحضير؟، الأهلي والزمالك خاضا كم مباراة؟، وهناك أدوار تمهيدية للبطولات الإفريقية للأندية والاستعدادات لبطولة كأس العالم".

وواصل: "هل مسابقة الدوري ستفرق مع نادي الأهلي، إذا لم يتوج بها؟"، وفاز المنتخب بهدفين مقابل هدف أمام ضيفه بوركينا فاسو، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد القاهرة الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

في السياق، واصل محمود عبدالرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك برنامجه التأهيلي على هامش المران الذي أقيم مساء أمس، على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني شيكابالا من إصابة عبارة عن تمزق في العضلة الأمامية، ويخضع بسببها لبرنامج تأهيلي خاص لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

وأدى شيكابالا تدريبات بالركض حول الملعب بجانب فقرة أخرى داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، ضمن مرحلة جديدة من البرنامج التأهيلي الموضوع له.

من جانبه، أكد د. محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن "شيكابالا" يسير بخطى ثابتة في البرنامج التأهيلي الموضوع له وحالته جيدة، ويتم الاطمئنان عليه بشكل متواصل حتى الوصول إلى مرحلة التعافي من الإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها 14 يونيو الجاري والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.