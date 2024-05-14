الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز

محافظات

مصابان فى حادث تصادم على طريق الزهايرة بالسنبلاوين بالدقهلية

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية

أصيب شخصان في حادث تصادم موتوسيكل بتروسيكل على طريق الزهايزة بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إخطار من مركز شرطة السنبلاوين بوقوع حادث تصادم على طريق الزهايرة بالسنبلاوين.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كل من إبراهيم محمد محمد، ١٦ سنة بجرح متهتك بالصدر وكسر مفتوح بالعضد الأيسر، وجرح بالرقبة والفك الأيسر، ومحمد هاني محمد، ١٥ سنة بجرح قطع باليد اليسرى وكدمات سطحية بالقدم اليمني وتم نقل المصابين لمستشفى السنبلاوين.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

إصابة شخصين حادث تصادم طريق الزهايره السنبلاوين الدقهلية

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