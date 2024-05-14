الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 3 في حادث تصادم بالدقهلية

اسعاف
اسعاف

شهد طريق درين نبروه في محافظة الدقهلية حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، وأسفر عن إصابة ٣.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم على طريق درين نبروه.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة نبروه إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة: محمد رضا علي منصور (٤٥ سنة) بكسر مفتوح في مشط القدم اليسرى وجرح متهتك وخدوش وكدمات في الجسم، ونبيه أيمن رجب (١٧ سنة) بخدوش وجروح في الوجه والقدم اليسرى واليدين، وعبد الرحمن عابد (١٧ سنة) بجروح في اليد اليمنى وجرح قطع في القدم اليسرى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى نبروه.

وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.

طريق درين نبروه الدقهلية حادث تصادم مروان حبيب

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